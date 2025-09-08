به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه رسالت نوشت :۱- رژیم صهیونیستی در آستانه دومین سال عملیات محیرالعقول طوفان‌الاقصی با هدف اعلامی تصاحب کامل غزه با بمباران شدید ساختمان‌ها و برج‌های نیمه مخروبه صدها انسان بی‌گناه را به خاک وخون کشید. ماشین جنگی صهیونیست‌ها دو سال است در غزه به گل نشسته است و رژیم با ارتکاب بی‌سابقه‌ترین جنایات جنگی اکنون منفورترین در دنیا هستند. فریاد ملت‌ها در ۵ قاره جهان طی دو سال گذشته امروز به صورت یک کُنش انقلابی در جامعه جهانی تبدیل شده و خود را به صورت ظهور ناوگان جهانی صمود در قاب رسانه‌های جهان بارگذاری کرده است.

۲- ناوگان جهانی صمود یا ناوگان جهانی مقاومت چیست؟ صدها کشتی اکنون از برخی از بنادر جهان به سوی غزه روان شده‌اند تا کمک‌های بشردوستانه و غذایی و بهداشتی را به مردم قتل‌عام شده، قحطی‌زده و مظلوم فلسطین برسانند. مردمی که دو سال است در خانه‌های ویران بدون آب و غذا و دارو همچنان در برابر هجوم چکمه‌پوشان و خونخواران و جنایتکاران صهیونیستی برای حفظ عزت و استقلال سرزمین خود مقاومت می‌کنند.تاکنون از آغاز جنگ غزه سه کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به سوی سرزمین‌های اشغالی رفته است. کشتی اول به نام «کان شس» را صهیونیست‌ها با پهپاد زدند، کشتی دوم به نام «مادلین» را صهیونیست‌ها محاصره و سرنشینان آن را بازداشت کردند و کشتی سوم به نام «حنظله» به همین سرنوشت دچار شد. اکنون جامعه مدنی جهانی یک ناوگان با صدها کشتی و ده‌ها تن کمک انسانی برای توقف کشتار جمعی و جنایات جنگی به کار انداخته است تا هزینه رسوایی صهیونیست‌ها را در مقیاس جهانی در برخورد با این حرکت بشردوستانه را بالا ببرد. باید دید صهیونیست‌ها در برخورد با ناوگان جهانی مقاومت چه رکوردی از رسوایی در نقض حقوق بشر از خود باقی خواهند گذاشت.

۳- آمریکا و رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته وارد یک «جنگ وجودی» با ملت فلسطین و جبهه مقاومت شده‌اند.لذا هیچ علامتی از «مذاکره» و «گفت‌وگو» برای «توقف جنگ» ، «آتش‌بس موقت» و «صلح» از اردوگاه گانگسترهای جهانی در سرزمین‌های اشغالی دیده نمی‌شود.آمریکا و رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی به نابودی ملت فلسطین و آوارگی آن‌ها در کشورهای عربی منطقه فکر می‌کنند و در مقابله با ایران و جبهه مقاومت به تسلیم بدون قید و شرط و خلع سلاح می‌اندیشند.

۴- رژیم صهیونیستی دو سال است با ارتکاب شنیع‌ترین ، پست‌ترین و خونین‌ترین جنایات جنگی با بمباران‌های وحشیانه و ویران‌کردن خانه‌ها در غزه نه‌تنها به اهداف خود نرسیده است بلکه روزانه به طور مداوم در غزه تلفات می‌دهد.رژیم در غزه با یک دولت، با یک ارتش با اراده مقاومت در غزه روبه‌رو است و نمی‌تواند آن‌را به زانو درآورد. مردم یمن مردانه در برابر جنایات ناتو و صهیونیست‌ها ایستاده‌اند و دارند از شرافت لکه‌دار شده اعراب که با رژیم همکاری مستقیم و غیرمستقیم دارند، دفاع می‌کنند. آمریکا پس از رسوایی ۲۰ سال اشغال افغانستان که با خفت‌وخواری فرار کرد و با کشتار صدها هزار نفر در عراق یک رکورد تازه در ارتکاب به جنایت جنگی به جای گذاشته این‌بار در یک نبرد حیثیتی با ملت مظلوم فلسطین در غزه و کرانه غربی رود اردن، تصویری سیاه در برابر افکار عمومی جهان از خود به جای گذاشته است.

۵- پدیده حرکت ناوگان جهانی مقاومت با صدها کشتی به سوی آب‌های غزه و سرزمین‌های اشغالی امروز در کانون توجهات رسانه‌های جهان است و هیچ حادثه‌ای نمی‌تواند، تمرکز افکار عمومی جهانی را روی مسئله فلسطین که مسئله اول جهان و دنیای اسلام است، منحرف کند. اغلب سرنشینان ناوگان جهانی مقاومت از کشورهای غربی به‌ویژه آمریکایی و اروپایی هستند. فعالان اجتماعی و سیاسی غرب نمی‌خواهند ننگ نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات فجیع جنگی در سرزمین‌های اشغالی به نام آن‌ها در تاریخ معاصر سند بخورد.