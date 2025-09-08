کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان فارس در بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی استان فارس با حضور آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز، حسینعلی امیری استاندار فارس و دیگر مسئولان ارشد استان با شاخصهای عمومی و اختصاصی در گروه سلامت و رفاه اجتماعی براساس ارزیابی عملکرد این نهاد در سال ۱۴۰۳ به عنوان دستگاه برتر استان معرفی شد.
مرتضی موصلی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان فارس در حاشیه بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی با اشاره به هدفگذاری این مجموعه در سال ۱۴۰۳، گفت: با تلاش جمعی در سرفصلهای مختلف دستیابی به دستاوردهای ارزندهای در حوزه اشتغال، توانمندسازی و توسعه کارآفرینی برای جامعه هدف محقق شده است.
وی ادامه داد: این مجموعه با کمک برخی دستگاهها و بهره گیری از ظرفیتهای موجود توانسته در تأمین مسکن جامعه هدف بهویژه خانوادههای معزز رتبهای کسب کند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان فارس با اشاره به قرارگرفتن مشارکتهای مردمی به عنوان یک سرفصل مهم، افزود: با عنایت بیش از ۵۰۰ هزار نیکوکار هماستانی، در پیشبرد برنامهها در حوزههای مختلفی مانند توانمندسازی اجتماعی از طریق تشکیل خانواده و تسهیل امر ازدواج، توانمندسازی اقتصادی با محوریت توسعه اشتغال و کسبوکارهای کوچک و همچنین توانمندسازی فکری و اجتماعی، دستاوردهای قابل توجهای را به دست آورد.
موصلی گفت: با همکاری همه دستگاههای مرتبط، نزدیک به ۱۴ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۳ برای بخشی از جامعه هدف کمیته امداد و دیگر اقشار کمدرآمد ایجاد شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش تمرکز بر نیروگاههای خورشیدی را یکی از پروژههای مهم مجموعه امداد را عنوان کرد و ادامه داد: در سال گذشته، بیش از ۱۷۰۰ نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی ساخته شد و پیشبینی میشود در سال جاری با ایجاد نیروگاههای تجمیعی، حدود ۲۰ مگاوات برق وارد شبکه شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان فارس تصریح کرد: در سال جاری بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی جدید برای جامعه هدف ایجاد ایجاد شود که نشان از عزم جدی مجموعه کمیته امداد برای توسعه همهجانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تحت پوشش این نهاد دارد.
