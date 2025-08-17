  1. استانها
  2. فارس
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۷

احداث مسکن اقشار آسیب پذیر خرامه در دستورکار کمیته امداد قرار گیرد

خرامه- فرماندار خرامه گفت: احداث مسکن محرومان و اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی باید با جدیت توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) در خرامه پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مقصودی عصر یکشنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس با بیان اینکه شاخص اصلی ارزیابی عملکرد کمیته امداد، توانمندسازی جامعه هدف است، گفت: احداث مسکن محرومان و اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی باید با جدیت در شهرستان پیگیری شود و انتظار داریم با توجه به محرومیت خرامه در این حوزه‌ها، نگاه ویژه‌ای از سوی کمیته امداد استان صورت گیرد.

وی ادامه داد: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه زنان خودسرپرست از اولویت‌های دولت در شهرستان است و تأمین مسکن و ارائه خدمات حمایتی به این گروه در دستور کار قرار دارد.

فرماندار خرامه همچنین بر همکاری نزدیک با کمیته امداد استان فارس برای تسریع در حل مشکلات و ارائه خدمات بهتر به مددجویان تأکید کرد.

