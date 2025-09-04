به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو صبح پنجشنبه در دیدار وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با فعالان صنایعدستی و گردشگری قم اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای صادراتی نیازمند بازاریابی هدفمند، تعامل گسترده و حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی است تا تولیدات قم بتوانند جایگاه شایستهای در بازارهای جهانی پیدا کنند.
وی با بیان اینکه صنایعدستی قم دارای ظرفیتهای متنوع و ارزشمندی است، افزود: انگشترسازی یکی از شاخصترین این ظرفیتهاست که با برخورداری از سابقهای طولانی، توانسته در سطح ملی و بینالمللی جایگاهی ویژه به دست آورد.
استاندار قم ادامه داد: برای استفاده بهینه از این ظرفیت، ایجاد یک مکان مشخص و دائمی به شکل نمایشگاه عرضه و فروش محصولات ضروری است تا گردشگران و علاقهمندان بتوانند به صورت منسجم با توانمندیهای استان آشنا شوند.
بهنامجو با اشاره به اهمیت تقویت بازار داخلی در کنار توسعه صادرات تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای لازم برای عرضه صنایعدستی در سطح استان، ضمن ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، زمینه معرفی گستردهتر توانمندیهای قم را به گردشگران داخلی و خارجی فراهم میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیمه فعالان صنایعدستی و گردشگری پرداخت و گفت: یکی از چالشهای جدی این حوزه، نبود پوشش بیمهای کافی برای فعالان است که با پیگیریهای انجامشده، اقدامات مؤثری برای افزایش ظرفیت بیمه در حال انجام است و تلاش میشود شمار بیشتری از هنرمندان و شاغلان این عرصه تحت پوشش قرار گیرند.
استاندار قم در پایان خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای بیمهای، توسعه بازارهای داخلی و بینالمللی و ایجاد نمایشگاههای دائمی، میتواند آینده صنایعدستی قم را تضمین کرده و جایگاه این استان را در اقتصاد گردشگری کشور ارتقا دهد.
