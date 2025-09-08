تأکید همه وزرای کابینه برای مشارکت در کارگروه اقتصاد دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هم اندیشی بررسی چالشهای کسب و کارهای حوزه دیجیتال که صبح امروز در محل وزارت ارتباطات برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به تحولات سریع فناوری و تکنولوژی در کشور، اظهار کرد: تغییرات شتابان در این عرصه، نیاز به ایجاد تدابیر و اصلاحات قانونی و مقرراتی دارد تا بتوانیم بهطور مؤثر با این تغییرات همراستا شویم. از همین رو، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با رویکرد چابکسازی تصمیمگیریها در دولت شکل گرفت.
وی افزود: این کارگروه با توجه به نقش مهم فناوری در پیشبرد اهداف کشور، بهطور مداوم در حال بررسی و شناسایی مسائل و چالشهای حوزه اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان است. با توجه به تأکید همه وزرای محترم کابینه برای مشارکت در این کارگروه، استقبال زیادی از حضور آنها در این جلسات داشتهایم.
هاشمی ادامه داد: در این جلسات، نگاه موضوعی و تخصصی داریم. بدین معنا که مسائل بهصورت دقیق شناسایی شده و نمایندگان وزارتخانهها و دستگاههای دولتی بهطور همزمان برای ارائه راهکارهای مؤثر و رفع مشکلات به این جلسات دعوت میشوند. تمامی این مسائل جمعبندی شده و پس از بررسی، بهطور دورهای گزارشهایی به رئیسجمهور محترم ارائه خواهد شد.
وی همچنین درباره دیگر موضوعات مطرحشده در جلسه، به مهاجرت نخبگان و تمایل برخی شرکتهای ایرانی برای فعالیت در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که به همکاران خود مأموریت دادیم، فراهم آوردن شرایط تعامل میان شرکتهای ایرانی و کشورهای منطقه است. تلاش داریم تا این حلقه اتصال قطع نشود و موانع موجود در کشورهای منطقه را از پیشرو برداریم. بهجای نگاه تهدیدی به این موضوع، آن را بهعنوان فرصتی برای تقویت ارتباطات اقتصادی منطقهای میبینیم و سازوکارهای لازم برای این هدف را در دستور کار قرار خواهیم داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: با این نگاه، میتوانیم گامهای مؤثری برای حل مشکلات موجود در زیستبوم اقتصاد دیجیتال برداریم و شرایطی جدید برای رشد و پیشرفت در این حوزه ایجاد کنیم.
