مدیرکل جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان منصوب شد

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در حکم انتصاب توکلی، با تأکید بر جایگاه مدیرکل بهعنوان نماینده ارشد وزیر در استان، بر لزوم هماهنگی با استاندار و دستگاههای اجرایی گیلان برای تحقق مأموریتهای وزارت ارتباطات تأکید کرده است.
وزیر ارتباطات در این حکم، مهمترین اولویتهای ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان را نیز برشمرده که از جمله آنها میتوان به پیگیری پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسبوکارها، اتصال روستاهای استان به شبکه ملی اطلاعات، رشد کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد.
فرزاد توکلی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات است و پیشتر سوابقی همچون مدیرکلی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری گیلان و هفت سال مدیرکلی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان را در کارنامه داشته است.
