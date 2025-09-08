به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی، نتایج پژوهشی تازه منتشرشده در نشریه «مطالعات طب ورزشی» پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت فعالیت بدنی زنان تهرانی ارائه میدهد؛ نتایجی که زنگ خطری جدی برای سلامت زنان و در نتیجه سلامت خانواده محسوب میشود.
یافتههای این پژوهش نشان داد که ۴۳ درصد زنان تهرانی دچار کمتحرکی هستند و به میزان کافی ورزش یا تحرک ندارند. همچنین، بیش از ۶۳ درصد از زنان روزانه ۸ ساعت یا بیشتر را در وضعیت نشسته (تماشای تلویزیون، استفاده از موبایل، انجام کارهای خانه یا شغلهای پشتمیزی) سپری میکنند.
بر اساس نتایج این تحقیق، زنان با تحصیلات پایینتر و وضعیت اقتصادی ضعیفتر، سطح فعالیت بدنی کمتری دارند و زنان متأهل و خانهدار نسبت به زنان مجرد، تحرک کمتری دارند. همچنین، میانگین شاخص توده بدنی در گروههای کمتحرک بالاتر بوده که نشاندهنده ارتباط مستقیم میان کمتحرکی و اضافهوزن است.
پیامدهای این الگوهای کمتحرکی و نشستن طولانیمدت، خطر ابتلاء به بیماریهای قلبی– عروقی، دیابت نوع ۲، برخی سرطانها و حتی افزایش مرگ زودرس را در پی دارد.
این پژوهش برای ارتقای سلامت زنان، راهکارهایی همچون انجام فعالیتهای بدنی سبک روزانه (مانند استفاده از پله بهجای آسانسور، پیادهروی کوتاه، بازی فعال با فرزندان)، کاهش زمان نشستن طولانی با وقفههای کوتاه (هر نیم ساعت نشستن = ۵ دقیقه حرکت یا ایستادن)، افزایش فعالیتهای هوازی متوسط (پیادهروی سریع، دوچرخهسواری سبک یا ایروبیک) دستکم ۱۵۰ دقیقه در هفته، فعالیتهای شدید بدنی (دویدن، شنا، تمرینات هوازی پرشدت) حداقل ۷۵ دقیقه در هفته و انجام تمرینات قدرتی / مقاومتی برای گروههای اصلی عضلات حداقل دو روز در هفته را پیشنهاد کرده است.
برای دسترسی به مقاله اینجا کلیک کنید.
