حماس: مردم فلسطین عملیات ضد صهیونیستی را گسترش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیهای به مناسبت عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی، ضمن تبریک عملیات قهرمانانه مبارزان فلسطینی در تقاطع راموت در شمال قدس اشغالی، این اقدام را پاسخی طبیعی به جنایات رژیم اشغالگر و نسلکشی علیه ملت فلسطین دانست.
حماس تأکید کرد که این عملیات، پیامی روشن برای اشغالگران است مبنی بر اینکه طرحهای آنها در اشغال و تخریب شهر غزه و هتک حرمت مسجد الاقصی، بیپاسخ نخواهد ماند.
این جنبش اظهار داشت که تجاوزات مستمر اشغالگران علیه ملت فلسطین در غزه، کرانه باختری و قدس، هرگز عزم ملت و مقاومت را سست نخواهد کرد. عملیات اخیر در قلب قدس، عمق امنیتی دشمن را هدف قرار داده و بر اصرار جوانان انقلابی و مقاومت شجاع فلسطین در ادامه مسیر مقاومت و مقابله با تجاوزات فاشیستی صهیونیستی تأکید میکند.
حماس خاطرنشان کرد که طرحهای جنایتکارانه دشمن صهیونیستی و تلاشهای آن برای تسلیم کردن ملت فلسطین یا درهم شکستن اراده مقاومت، محکوم به شکست است. همچنین توهمات آنها مبنی بر از بین بردن مقاومت یا کوچاندن ملت از سرزمین و خانههایشان، محقق نخواهد شد و همگی در برابر اراده و شجاعت ملت، مقاومت قهرمانانه و جوانان آزاده و سرکش آن، درهم خواهد شکست.
حماس ضمن ارج نهادن به پایداری و مقاومت جوانان در کرانه باختری، از مردم فلسطین دعوت کرد تا درگیری با اشغالگران و شهرکنشینان را تشدید کنند و ارتش جنایتکار و اقدامات امنیتی و نظامی آن را به چالش بکشند. این اقدام در جهت یاری ملت و مقدسات، و تأکید بر حق آزادی و رهایی از اشغال صورت میگیرد.
