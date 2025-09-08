به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری گزارش دادند که به دنبال وقوع عملیات تیراندازی در قدس اشغالی در تعدادی از مناطق دیگر حالت آماده باش اعلام شده است.

این اقدام از ترس وقوع عملیات‌های مشابه صورت می‌گیرد. منابع صهیونیست اعلام کردند که عاملان این عملیات سوار بر یک خودرو به تقاطع راموت رفته و به سمت یک اتوبوس تیراندازی کردند.

دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که وی در کنار مقامات نهادهای امنیتی و نظامی این رژیم در حال ارزیابی اوضاع بعد از عملیات قدس اشغالی است.

در این عملیات دست کم چهار تن به هلاکت رسیده و ۱۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.