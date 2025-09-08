  1. استانها
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

تخصیص عوارض معادن به مدرسه‌سازی در سمنان؛ پیگیری دستورات رئیس‌جمهور

سمنان- معاون اقتصادی استاندار سمنان از پیگیری تخصیص یک درصد عوارض معادن استان به پروژه‌های مدرسه‌سازی خبر داد و گفت: این مهم با اجرای دستورات رئیس‌جمهور در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه ظهر یک‌شنبه در نشست رؤسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز استان به میزبانی مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان سمنان با بیان اینکه طبق قانون باید یک درصد عوارض معادن به مدرسه سازی اختصاص یابد، ابراز داشت: این مهم توسط نمایندگان و استاندار سمنان پیگیری می‌شود.

وی از پیگیری بند «خ» ماده ۲۰ و اجرایی شدن تأکیدات رئیس‌جمهور در این زمینه تأکید کرد و افزود: دستورات رئیس‌جمهور در باب مدرسه‌سازی می‌بایست اجرا شود.

معاون اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه عوارض یک درصد معادن نیز به دستور مستقیم استاندار در دست پیگیری است، ابراز داشت: تمامی برگشتی از خزانه به پروژه‌های مدرسه‌سازی تخصیص یافته است.

دهرویه به رویه مثبت مولد سازی و فروش مازاد املاک دستگاه‌های اجرایی به نفع مدارس اشاره و تصریح کرد: این اقدام نخستین بار در بلوار ۱۷ شهریور سمنان و مدرسه ۱۵ خرداد شکل گرفت.

وی با تاکید بر اینکه صدور پروانه ساخت طبق قانون اجباری است، افزود: هر بنایی باید پرونده نظام مهندسی داشته باشد که این موضوع با همکاری شهرداری‌ها و تحقق تعهدات طرفین قابل حل است.

