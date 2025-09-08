پیش بینی وقوع گرد و خاک در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا پایان هفته (به ویژه بعد از ظهر چهارشنبه)، سرعت وزش بادها در بخش‌های غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی افزود: همچنین از اواخر وقت چهارشنبه تا اواسط وقت جمعه جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان خواهند شد.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان، تا روز پنجشنبه تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست.

سبزه زاری گفت: شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز نسبتاً مواج است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: در شبانه روز گذشته اهواز و شوش با دمای ۴۷.۳ درجه و ایذه با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۳ درجه و کمینه دمای ۲۷.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.