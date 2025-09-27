  1. استانها
  2. خوزستان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

سبزه زاری: رگبار و رعد و برق در ارتفاعات خوزستان پیش بینی می شود

سبزه زاری: رگبار و رعد و برق در ارتفاعات خوزستان پیش بینی می شود

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از وقوع رگبارهای پراکنده در ارتفاعات استان خبر داد و گفت: از اواخر وقت امروز میزان رطوبت کاسته می شود.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواخر وقت امروز با عبور موج ضعیف بارشی از فراز استان، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای پراکنده و نقطه‌ای به همراه رعدوبرق در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه از اواسط وقت امروز با شمالی شدن جریانات از مقدار رطوبت در منطقه کاسته خواهد شد، گفت: همچنین از فردا تا اواخر هفته وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی در برخی ساعات به صورت متوسط خواهند بود.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، تا اواخر هفته تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت.

سبزه زاری ادامه داد: در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۴۱.۹ و ایذه با دمای ۱۵.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی عنوان کرد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۱ و کمینه دمای ۲۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد خبر 6603360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها