یک مربی والیبال ایران سرمربی تیم باشگاهی هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای افزایش تعاملات و فعالیت‌های والیبال ایران در منطقه آسیای مرکزی به عنوان قدرت اول این منطقه و اهمیت این منطقه برای فدراسیون جهانی والیبال با توجه به میزان جمعیت و وسعت آن نسبت به مناطق دیگر که همواره یکی از اهداف فدراسیون والیبال ایران محسوب می‌شود، ناصر شهنازی به عنوان سرمربی تیم (Kolkata Thunderbolts) انتخاب شد تا در لیگ هند (Prime Volleyball League) هدایت بازیکنان این تیم را برعهده گیرد.

همچنین حمید جعفری و آرمین گلکار هم به عنوان دستیاران شهنازی کادر فنی این تیم را تشکیل خواهند داد.

این باشگاه در سال ۲۰۲۱ عضو لیگ حرفه‌ای والیبال هند شد و از سال ۲۰۲۲ تا کنون در سه دوره متوالی در این رقابت‌ها شرکت کرده است و قهرمانی در فصل ۲۰۲۲ از جمله افتخارات تیم والیبال این باشگاه است.

ناصر شهنازی مربی بین‌المللی والیبال ایران که سابقه هدایت تیم ملی والیبال نوجوانان و فعالیت در رده‌های پایه دارد و همچنین در دوره حضور خولیو ولاسکو در ایران، به عنوان مربی در تمرینات تیم ملی حضور داشت، افتخارات متعددی چون قهرمانی با تیم ملی ب ایران در جام کنفدراسیون آسیا (۲۰۱۶) و تیم ملی نوجوانان ایران در آسیا (۲۰۱۰) را نیز به عنوان سرمربی در پرونده افتخارات خود دارد که با حضور وی در این سمت بر تعداد مربیان ایرانی فعال در خارج از ایران افزوده خواهد شد.