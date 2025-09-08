به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمندیزل، این شرکت شرایط فروش نقدی مرحلهای محصولات خود را برای نیمه دوم شهریور ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد. این طرح از ساعت ۱۱ صبح سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ یا تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. ثبتنام از طریق عاملیتهای بهمن دیزل در سطح کشور انجام میشود.
در این مرحله، محصولات متنوعی شامل کامیونت فورس ۳.۸ تن (بنزینی و دوگانهسوز)، فورس ۶ تن در دو نسخه خوابدار و بدون کابینخواب، امپاور ۱۹ تن کمپرسی و باری BD۳۰۰ و کشنده تکمحور بایک X۹ با قیمتهای مصوب شهریور ماه ۱۴۰۴ عرضه میشوند. قیمت این خودروها متناسب با نوع و مدل از حدود ۱۴ میلیارد ریال برای کامیونت فورس ۳.۸ تن تا حدود ۸۰ میلیارد ریال برای کشنده بایک X۹ تعیین شده است.
روش پرداخت در این طرح بهصورت نقدی مرحلهای بوده و خریداران باید در مرحله نخست ۵۰ درصد مبلغ خودرو بر اساس قیمت شهریور ماه را بهصورت یکجا و آنلاین واریز کنند. مابقی وجه در دو مرحله بعدی و با ارائه دو فقره چک به فاصله یکماهه (به تاریخ ۳۰ مهر و ۳۰ آبان) تسویه خواهد شد. نرخ سود بازپرداخت صفر درصد است و این مزیت مهم طرح محسوب میشود.
بر اساس این بخشنامه، سند خودرو و شمارهگذاری مستقیماً به نام خریدار نهایی صادر میشود و متقاضیان صرفاً با داشتن شرایط اعتبارسنجی مناسب (رتبه A یا B و چکهای صیادی سفید) مجاز به ثبتنام هستند. هر کد ملی یا شناسه ملی تنها امکان ثبتنام برای یک دستگاه از هر محصول را دارد و ثبتنام برای افراد زیر ۱۸ سال مجاز نیست.
تمامی محصولات این مرحله از فروش با مدل ۱۴۰۴ و در رنگ سفید عرضه میشوند. موعد تحویل تمامی خودروها هفته دوم آذرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.
تمامی هزینههای قانونی شامل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه شمارهگذاری و عوارض در قیمت نهایی خودرو لحاظ شده است. با این حال، در صورت تغییر قوانین یا افزایش تعرفهها در زمان صدور دعوتنامه یا تحویل، پرداخت مابهالتفاوت بر عهده مشتری خواهد بود.
این طرح فرصت مناسبی برای فعالان بخش حملونقل است تا با استفاده از شرایط فروش نقدی مرحلهای و بهرهمندی از قیمتهای مصوب شهریور ماه، نسبت به خرید محصولات جدید و قدرتمند بهمندیزل اقدام کرده و خودروهای خود را در زمان اعلامشده تحویل بگیرند.
بخشنامه طرح فروش نقدی مرحلهای محصولات بهمن دیزل را اینجا ببینید.
