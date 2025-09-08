به گزارش خبرگزاری مهر، احسان دباغ نیشابوری سرپرست مجری خط ۳ مترو تهران در مورد اقدامات پیش رو که در نیمه دوم سال جاری امکان بهره‌برداری از آنها وجود دارد، گفت: غیر از دسترسی شمال غربی ایستگاه میرزای شیرازی، در صورت تأمین منابع مالی لازم، امکان تکمیل و افتتاح ورودی غربی ایستگاه خواجه عبدا… انصاری و ورودی شرقی ایستگاه شهید زین‌الدین در زمستان ۱۴۰۴ وجود دارد.

دباغ نیشابوری ادامه داد: غیر از این ورودی‌ها، سعی داریم هواکش‌های میان تونلی گوهری و نارنجستان را که به بهبود کیفیت تهویه هوا در خط ۳ مترو کمک شایان توجهی کرده و عملیات ساختمانی هر دو به اتمام رسیده است را نیز وارد مدار کنیم.

وی همچنین از تمهیداتی برای سرعت بخشیدن به روند عملیات اجرایی پایانه مترویی آزادگان در جنوب خط ۳ خبر داد و افزود: پایانه آزادگان یکی از ملزومات ارتقا سطح کیفی بهره‌برداری از خط ۳ محسوب شده و افتتاح فاز نخست آن در این دوره مدیریت شهری هدف گذاری شده است.