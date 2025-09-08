  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

افزایش سرعت عمل در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال

افزایش سرعت عمل در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال

معاون وزیر ارتباطات گفت: ارزیابی طرح‌ها به‌صورت مشترک توسط صندوق نوآوری و وزارت ارتباطات انجام شد و طرح‌های تأییدشده، به‌عنوان طرح‌های نهایی برای دریافت حمایت مالی در نظر گرفته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هم اندیشی بررسی چالش های کسب و کارهای حوزه دیجیتال که صبح امروز در محل وزارت ارتباطات برگزار شد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص وضعیت و روند تسهیلات به کسب و کارهای دیجیتال گفت:با اشاره به تنوع آسیب‌های وارد شده به کسب‌وکارها طی جنگ 12 روزه اظهار داشت: نوع خسارت‌هایی که کسب‌وکارها متحمل شده‌اند، برای ما به‌طور دقیق مشخص نبود. برخی کسب‌وکارها به دلیل مهاجرت جمعیت از تهران به سایر استان‌ها با کاهش فروش مواجه شدند و برخی دیگر نیز به دلیل محدودیت‌های مختلف، دچار آسیب‌هایی در تعامل با مردم شدند.

وی ادامه داد: آسیب‌ها بسیار متنوع بود و دوستان صنفی بیش از ما در جریان جزئیات این مسائل قرار داشتند. به همین منظور، فراخوانی از طریق سامانه «غزال» منتشر شد؛ سامانه‌ای که زیرنظر صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری سایر نهادها فعال است.

نماینده صندوق نوآوری با بیان اینکه این سامانه به عنوان مرجع ثبت و شناسایی آسیب‌های وارد شده به کسب‌وکارها عمل می‌کند، افزود: از کسب‌وکارها خواسته شد خودشان به‌صورت مستقیم نوع و میزان آسیب‌دیدگی را در سامانه اعلام کنند تا بر اساس اطلاعات واقعی، تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به مشارکت بانک عامل در این طرح گفت: منابع مالی مشترکی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک عامل برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده تخصیص داده شد. تاکنون بیش از هزار و ۴۰۰ تا هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از همین محل به کسب‌وکارها پرداخت شده یا در حال پرداخت است.

عابدی با تأکید بر نقش صندوق نوآوری در تضمین تسهیلات اظهار داشت: با توجه به اینکه صندوق می‌تواند نقش ضامن را ایفا کند، دیگر کسب‌وکارها نیازی به ارائه ضمانت‌نامه‌های سنگین بانکی نداشتند و همین موضوع باعث تسریع روند پرداخت شد.

وی در پایان گفت: طرح‌های اقتصادی ارائه‌شده از سوی کسب‌وکارها دیگر نیازی به ارزیابی کامل توسط بانک نداشت. ارزیابی طرح‌ها به‌صورت مشترک توسط صندوق نوآوری و وزارت ارتباطات انجام شد و طرح‌های تأییدشده، به‌عنوان طرح‌های نهایی برای دریافت حمایت مالی در نظر گرفته شدند. این روند منجر به افزایش سرعت عمل در حمایت از زیست‌بوم نوآوری کشور شد.

کد خبر 6583764
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها