وقف الگویی بی‌نظیر برای ایثار و خدمت به جامعه است

نکا - رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با قدردانی از اوقاف و واقفین، وقف را نمادی از ایثار و خدمت به بشریت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری عصر دوشنبه در جلسه‌ای که به مناسبت قدردانی از اوقاف و واقفین برگزار شد، با اشاره به سابقه دیرینه وقف در تاریخ جامعه اسلامی و بشری، گفت: وقف الگویی برای ایثار و خدمت به بشریت است و ما را می‌آموزد چگونه از ثروت و نعمت‌های خود برای کمک به دیگران بهره ببریم.

وی با تقدیر از مدیرکل و رؤسای اوقاف شهرستان‌ها، به ویژه اوقاف شهرستان نکا، از همکاری و مساعدت آنها در اجرای برنامه‌های هیئات مذهبی قدردانی کرد.

باقری، وقف را از احکام متعالی دین اسلام دانست و نقش نهاد اوقاف را در مدیریت و مسئولیت اموال وقفی بسیار مهم برشمرد.

رییس شورای هیئات مذهبی مازندران همچنین از خانواده شهید ابراهیمی، پیرغلام اهل بیت (ع) و فعالان هیئات، در همین مراسم تقدیر و تشکر کرد.

