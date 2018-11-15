نقش پر رنگ خیران و واقفان در توسعه زیرساخت های دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی خمیدی شامگاه چهارشنبه در همایش یاوران وقف که به مناسبت دهه وقف در مجتمع فرهنگی و سینمایی دزفول برگزار شد، اظهار کرد: در دزفول از دیرباز خیران و واقفان بی شماری وجود داشته که با انفاق داشته های خود در مسیر پرخیر و برکت وقف گام برداشته و نام نیکی از خود به یادگار گذاشته اند.

وی افزود: بسیاری از زیرساخت های دزفول به ویژه درحوزه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و حوزه های فرهنگی توسط خیران و واقفان شکل گرفته که این امر نشان دهنده جایگاه بالای امور نیک و انسانی در این شهرستان است.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه دزفول با اشاره به وجود ۴۸۹ موقوفه در این شهرستان عنوان کرد: در سال جاری تاکنون ۱۴ وقف جدید شامل مسجد، منزل، حسینیه و مغازه در دزفول ثبت شده است.

حجت الاسلام خمیدی از حمایت و پشتیبانی های مدیرکل اوقاف و امورخیریه خوزستان در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های اوقاف دزفول قدردانی کرد و افزود: تمام تلاش اداره اوقاف دزفول احیای موقوفات از طریق به روز کردن نیات واقفان و تبدیل بقاع این شهرستان به قطب های فرهنگی است.

وی در ادامه با اشاره به نقش موثر هیئت های مذهبی دزفول در راستای تبدیل بقاع این شهرستان به قطب های فرهنگی، از تلاش های هیئت امنای بقاع و مساجد شهرستان، واقفان و خیران، خادمان امام زادگان و اصحاب رسانه در جهت همراهی و کمک در پیشبرد برنامه ها و فعالیت های اداره اوقاف و امورخیریه دزفول تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پخش نماهنگی از برخی اقدامات اداره اوقاف و امور خیریه دزفول طی سال جاری، اجرای سرود حماسی، اجرای نمایش با موضوع وقف، تقدیر از تعدادی از واقفان و کارمندان نمونه اداره اوقاف دزفول، اهدای جوایز به برگزیدگان دو جشنواره پیامکی و انشاء نویسی این اداره با موضوع وقف به مناسبت دهه وقف و اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات قرآن کریم در بخش های مختلف از جمله حفظ و ترتیل از دیگر آیتم های همایش یاوران وقف شهرستان دزفول بود.