۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

خاموشی ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری اظهار داشت: پس از اطلاع مأموران پلیس کرمانشاه از وجود تعدادی ماینر غیرمجاز در شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس کرمانشاه با انجام تحقیقات، موفق به شناسایی محل نگهداری ماینرها شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی نسبت به انجام بازرسی‌های لازم اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در خاتمه با بیان اینکه؛ در بازرسی‌های انجام گرفته، تعداد ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کشف شد، افزود: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و جهت بررسی‌های تکمیلی به مراجع قضائی ارسال شد.

