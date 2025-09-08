تأکید استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر تکمیل طرح تجاری-اداری اوقاف

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر دوشنبه دربازدید از برخی طرح‌های عمرانی شهر یاسوج، گفت: امروز از سه طرح عمرانی در حال ساخت بازدید شد که مهمترین آن مجتمع تجاری و اداری اوقاف بود که دارای پیشرفت فیزیکی ۳۶ درصدی است‌.

وی با اشاره به اینکه این مجتمع در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۴۰۰ متر مربع و با زیربنای ۱۸ هزار و ۸۰۰ متر مربع در ۶ طبقه احداث می‌شود، اظهار کرد: سه طبقه با مساحت ۸ هزار و ۸۰۰ متر مربع به پارکینگ اختصاص دارد که گنجایش ۳۵۰ واحد را دارد و سه طبقه دیگر مشتمل بر ۲۵۰ واحد تجاری و اداری است واین پروژه با مشارکت خوب و سازنده میان اداره کل اوقاف و بخش خصوصی در حال اجرا است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد این طرح را بسیار حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: با راه‌اندازی مجتمع خلیج فارس، ۳۵۰ واحد پارکینگ آماده می‌شود که به حل مشکل ترافیک در سطح شهر کمک می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت ۳۶ درصدی این پس از گذشت ۸ ماه از قرارداد ۲۴ ماهه آن، به شهردار یاسوج تأکید کرد: تا برای صدور سریع مجوزهای لازم به‌ویژه برای بخش‌های نیازمند حفاری، اقدامات لازم را انجام دهد.

رحمانی بیان کرد: همچنین از پیمانکار پروژه که به نوعی سازنده و شریک ۴۹ درصد سهام نیز است، خواستیم تا با بازنگری در برنامه زمان‌بندی، زمینه اجرای ۶۴ درصد پیشرفت فیزیکی باقی‌مانده را در ۱۶ ماه آینده فراهم کند.

وی در ادامه بر نظارت فنی مستمر بر اجرای کیفی و به‌موقع پروژه توسط مدیرکل و مجموعه اوقاف تأکید کرد و افزود: مجری پروژه موظف شد تا گزارش پیشرفت ماهیانه را به استانداری ارائه و نسبت به نصب روزشمار پروژه اقدام کند؛ چرا که این پروژه در مکان بسیار خوبی قرار دارد و مردم باید شاهد اجرای این پروژه مهم و بی‌نظیر در سطح استان باشند.

هنوز مذاکرات زمین ۲ هکتاری تأمین اجتماعی به ثمر نرسیده است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از زمین متعلق به تأمین اجتماعی ابراز کرد: این زمین به وسعت حدود ۲ هکتار با کاربری تجاری، اداری و رفاهی متعلق به تأمین اجتماعی است که در مرکز شهر یاسوج واقع شده است‌.

وی ادامه داد: قبلاً یک بار با مشارکت شرکت کوثر کار شروع شده بود ولی متأسفانه ناتمام مانده و عملاً اقدام اجرایی چندانی در این مدت انجام نشده است.

رحمانی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده افزود: پیگیری‌های زیادی برای این پروژه داشتیم، دو جلسه به‌صورت مستقیم سالاری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی برگزار کردیم و چندین سرمایه‌گذار را شناسایی و معرفی نکردیم اما بر اساس پیگیری‌های امروز، هنوز هیچ‌یک از این مذاکرات به نتیجه نرسیده است.

وی تأکید کرد: با توجه به ابعاد پروژه و حجم سنگین سرمایه‌گذاری مورد نیاز، طبیعی است که تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری زمان‌بر باشد، اما با این وجود به مدیرکل تأمین اجتماعی تأکید کردیم که در اسرع وقت از بین سرمایه‌گذاران حاضر به مشارکت یا حتی خرید زمین، به جمع‌بندی نهایی برسند تا این پروژه بیش از این طول نکشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه در پاسخ به سوالی درباره امکان تغییر کاربری زمین تأمین اجتماعی به نفع شهرداری گفت: پیگیر هستیم این پروژه به سرمایه‌گذار واگذار شود، یا مشارکت صورت گیرد یا زمین خریداری شود، به این جهت که اجرای این پروژه می‌تواند در توسعه شهری و هم در تأمین فضاهای اداری بسیار مؤثر باشد.

وی بیان کرد: قطعاً بخش عمده‌ای از پروژه و زیربناهای آن به پارکینگ شهری اختصاص خواهد داشت که می‌تواند به حل معضل ترافیکی شهر کمک کند.

طرح ساحلی یاسوج مؤثر بر گردشگری و کاهش ترافیک

رحمانی در بازدید از پروژه ساحلی رجا بیان کرد: این پروژه ضمن کمک به زیباسازی شهر، به حل مشکلات ترافیکی کمک می‌کند و در حوزه گردشگری نیز مؤثر است.

وی مهمترین تأثیر این پروژه را جلوگیری از آسیب سیلاب‌های مخرب عنوان کرد و افزود: سیل‌های مخرب در فصل بارندگی می‌توانند به مناطق مسکونی و تأسیسات واقع در مسیر آسیب برسانند. این پروژه عمدتاً با هدف جلوگیری از خسارات احداث می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به وضعیت اجرایی پروژه اذعان کرد: قرارداد اولیه این پروژه بالغ بر ۹.۵ میلیارد تومان بود، اما بازدید امروز نشان می‌دهد که کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از زمان‌بندی عقب است.

وی اضافه کرد: پیمانکار پروژه قول داده تا پایان مهرماه تجهیزات و امکانات خود را افزایش دهد و امیدواریم تا پایان مهرماه که وعده داده شده، با نظارت حوزه فنی، کار با کیفیت آماده اجرا و بهره‌برداری قرار گیرد.