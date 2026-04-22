پیشرفت ۹۲ درصدی طرح انتقال آب از سد کوثر به بهمئی

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی صبح چهارشنبه در بازدید از طرح انتقال آب از سد کوثر به شهرستان بهمئی گفت: با رفع موانع موجود، شاهد بهره‌برداری نهایی از آن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه این پروژه با هدف انتقال آب از سد کوثر برای تامین آب ۷۵هزار نفر از مردم شهرستان بهمئی و تامین ۳ میلیون متر مکعب آب مناطق صنعتی احداث شده است، افزود: تاکنون با سرمایه‌گذاری حدود ۷ هزار میلیارد تومان به قیمت روز، شاهد انعقاد ۱۴ قرارداد در سال‌های مختلف بوده است.

به گفته استاندار کهگیلویه و بویراحمد بخش عمده‌ای از عملیات ساختمانی و نصب تجهیزات ایستگاه‌های پمپاژ به اتمام رسیده است است و تنها مانده‌ی اصلی در این بخش، نصب الکتروموتورها است که خریداری شده و پول آن نیز پرداخت شده، اما به دلیل شرایط جنگی امکان انتقال آن‌ها وجود ندارد.

وی تاکید کرد: مسئولین طرح ابراز امیدواری کردند که در اولین فرصت این تجهیزات منتقل و نصب شوند.

رحمانی ادامه داد: علاوه بر این، احداث ۹ کیلومتر خط انتقال از مجموع ۶۰ کیلومتر خطوط اصلی و فرعی طرح، به ویژه در محدوده کارخانه سیمان و اراضی دیگر، باقی مانده است.

وی در خصوص دلایل کندی در اجرای این دو قطعه، به عدم نقدینگی منابع پروژه و عدم موفقیت پیمانکاران اشاره کرد و گفت: در مرحله جایگزینی پیمانکار هستیم و تلاش می‌شود تا در اسرع وقت پیمانکار جدید انتخاب و عملیات اجرایی آغاز شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در خصوص معارضین موجود در مسیر پروژه، روز گذشته جلسه‌ای با حضور استاندار خوزستان برگزار و مسائل مربوطه مطرح شد تا نسبت به رفع موانع در محدوده جغرافیایی استان خوزستان اقدام شود.

وی افزود: با رفع این موانع نهایی، انتظار می‌رود شاهد تکمیل و بهره‌برداری از پروژه مهم انتقال آب در آینده نزدیک باشیم.

این پروژه نقش حیاتی در توسعه کشاورزی و تامین آب شرب ایفا خواهد کرد.