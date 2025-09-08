اجرای خط انتقال ۳۰۰ میلیمتری آب روستاهای گتان – گوان شهرستان جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرای خط انتقال آب به قطر ۳۰۰ میلیمتر در مسیر روستاهای گتان تا گوان شهرستان جاسک با سرعت در حال پیشرفت است.
تاکنون بیش از ۵ کیلومتر از مجموع حدود ۱۲ کیلومتر مسیر حفاری و لولهگذاری این پروژه به پایان رسیده است.
با تکمیل این طرح، مشکل کمبود آب در روستاهای گوان، مغ جنگان، شمبیران، گزی و همچنین مجتمع اغوشک تا حد زیادی برطرف خواهد شد و دسترسی پایدار به آب شرب سالم برای ساکنان این مناطق فراهم میشود.
این پروژه از جمله طرحهای مهم در حوزه تأمین و انتقال آب در شرق هرمزگان به شمار میرود و نقش بسزایی در بهبود شرایط زندگی مردم این روستاها خواهد داشت.
نظر شما