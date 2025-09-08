  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴

اجرای خط انتقال ۳۰۰ میلیمتری آب روستاهای گتان – گوان شهرستان جاسک

اجرای خط انتقال ۳۰۰ میلیمتری آب روستاهای گتان – گوان شهرستان جاسک

بندرعباس- پروژه خط انتقال ۳۰۰ میلیمتری آب در مسیر گتان – گوان جاسک با هدف رفع کمبود آب چندین روستا در حال اجرا بوده و تاکنون بیش از ۵ کیلومتر از مسیر ۱۲ کیلومتری آن تکمیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرای خط انتقال آب به قطر ۳۰۰ میلیمتر در مسیر روستاهای گتان تا گوان شهرستان جاسک با سرعت در حال پیشرفت است.

تاکنون بیش از ۵ کیلومتر از مجموع حدود ۱۲ کیلومتر مسیر حفاری و لوله‌گذاری این پروژه به پایان رسیده است.

با تکمیل این طرح، مشکل کمبود آب در روستاهای گوان، مغ جنگان، شمبیران، گزی و همچنین مجتمع اغوشک تا حد زیادی برطرف خواهد شد و دسترسی پایدار به آب شرب سالم برای ساکنان این مناطق فراهم می‌شود.

این پروژه از جمله طرح‌های مهم در حوزه تأمین و انتقال آب در شرق هرمزگان به شمار می‌رود و نقش بسزایی در بهبود شرایط زندگی مردم این روستاها خواهد داشت.

کد خبر 6583983

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها