پروژه «جنگه مگه؟!» نماد درک دقیق از مخاطب و مسائل روز است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ملازینل در نشست تقدیر از عوامل پروژه میکرورسانه «جنگه مگه؟!» که عصر دوشنبه در سالن جلسات حوزه هنری قزوین برگزار شد با اشاره به اهمیت نقش نوجوانان در پیشرفت ایران اسلامی اظهار کرد: تولید این اثر نمونه‌ای موفق از خلاقیت نسل جوان در عرصه رسانه است.

وی با بیان اینکه در مقوله پیشرفت ایران اسلامی، نوجوانان نقش کلیدی در تحقق و تضمین به ثمر رسیدن این مهم دارند، افزود: اثر تولیدشده نشان‌دهنده درک دقیق از مخاطب‌شناسی، خلاقیت هنری و سرعت عمل بالا در واکنش به مسائل کشور است.

رئیس حوزه هنری قزوین عنوان کرد: این پروژه گواه روشنی بر توانایی‌های بالای نوجوانان ما در عرصه تولید محتوای ارزشمند است.

ملازینل با تأکید بر اهمیت تربیت رسانه‌ای نسل نوجوان افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که نوجوانان را نه صرفاً مخاطب، بلکه تولیدکننده و تحلیل‌گر رسانه بدانیم.

وی تصریح کرد: پروژه «جنگه مگه؟!» نشان داد که اگر فرصت و اعتماد به نسل جوان داده شود، می‌توان شاهد خلق آثاری بود که هم از نظر محتوا غنی هستند و هم از نظر فرم، مخاطب را جذب می‌کنند.

وی ادامه داد: این اثر نه‌تنها از نظر فنی قابل توجه است، بلکه از نظر پیام‌رسانی نیز توانسته با زبان نسل امروز، مفاهیم مهم اجتماعی و فرهنگی را منتقل کند.

رئیس حوزه هنری قزوین تاکید کرد: این یعنی نوجوانان ما به بلوغ رسانه‌ای رسیده‌اند و باید در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، نقش پررنگ‌تری برایشان تعریف شود.

ملازینل خاطرنشان کرد: حمایت از چنین پروژه‌هایی باید به یک سیاست دائمی تبدیل شود. ما نباید منتظر باشیم تا یک اثر دیده شود و بعد از آن حمایت کنیم؛ بلکه باید از مرحله ایده‌پردازی در کنار نوجوانان باشیم.

وی در پایان یادآور شد: آینده رسانه‌ای کشور در گرو همین نگاه حمایتی و تربیتی است.