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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۴

با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن؛

علی جوادی: روح راهپیمایی نشاط و شادابی است

علی جوادی: روح راهپیمایی نشاط و شادابی است

مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران با تاکید بر اینکه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن به شکرانه پیروزی انقلاب اسلامی است، گفت که روح راهپیمایی نشاط و شادابی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران که از شرکت کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن بود با بیان اینکه روح راهپیمایی ۲۲ بهمن نشاط، شادابی، جشن و سرور است گفت: حضور مردم و جامعه ورزش و جوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن به شکرانه پیروزی انقلاب اسلامی است.

جوادی در ادامه از تدارک دیدن هزار و ۴۴۳ برنامه برای ورزشکاران در دهه مبارک فجر خبر داد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران تاکید کرد: همچنین اداره کل ورزش و جوانان در این ایام ۱۸ پروژه ورزشی ( هرهفته یک پروژه) افتتاح و در اختیار مردم ورزش دوست قرار خواهد داد.

کد مطلب 6020715

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