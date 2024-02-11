علی جوادی: روح راهپیمایی نشاط و شادابی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران که از شرکت کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن بود با بیان اینکه روح راهپیمایی ۲۲ بهمن نشاط، شادابی، جشن و سرور است گفت: حضور مردم و جامعه ورزش و جوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن به شکرانه پیروزی انقلاب اسلامی است.

جوادی در ادامه از تدارک دیدن هزار و ۴۴۳ برنامه برای ورزشکاران در دهه مبارک فجر خبر داد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران تاکید کرد: همچنین اداره کل ورزش و جوانان در این ایام ۱۸ پروژه ورزشی ( هرهفته یک پروژه) افتتاح و در اختیار مردم ورزش دوست قرار خواهد داد.