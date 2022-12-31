به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، جامعه بزرگ ورزش و جوانان استان تهران روز جمعه به مناسبت یوم‌الله 9 دی و سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، در همایش بزرگ ورزشی «پهلوان جان فدا» حضور پرشوری را به نمایش گذاشت.

در آستانه سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و در روز بصیرت، جامعه ورزش و جوانان استان تهران با حضور پرشور خود اقدام به برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی و اجرای برنامه‌های ورزشی کرد. در این مراسم فخاری استاندار تهران، کلهر معاون فرهنگی و همگانی وزارت ورزش و جوانان، علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، جوهری فرماندار تهران، میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران و رؤسای فدراسیون‌های تنیس روی میز، بوکس، همگانی، جانبازان و معلولین، رؤسای هیات‌های ورزشی استان تهران، رؤسای ادارات ورزش و جوانان و حوزه های جنوب غرب، شمال شرق، شمال غرب، شمیرانات و ری و همچنین معاونین اداره کل به‌همراه رؤسای ستادی برگزار شد، ابتدا برنامه پیاده‌روی تا پارک لاله انجام شد و پس‌از آن با تجمع در جایگاه صبح و نشاط، شاهد اجرای برنامه‌های ورزشی بودند.

فخاری استاندار تهران با حضور در همایش پیاده‌روی همگام با ورزشکاران و با طی مسیر میدان ولیعصر(عج) تا پارک لاله، گفت: هم‌زمان با سومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی اسطوره مقاومت و سالروز حماسه آفرینی در اثبات ولایت‌مداری و ارزش‌های انقلابی، شاهد حضور پرشور ورزشکاران استان تهران در گرامیداشت تداوم حرکت های پرنشاط ورزشی از سوی اداره‌کل ورزش استان تهران بودیم که جای تشکر دارد.

وی با اشاره به لزوم اجرای برنامه های پرنشاط برای مردم، اضافه کرد: سرانه ورزشی تهران باید هم‌شأن استان تهران افزایش یابد و امیدوارم با تخصیص بودجه و تکمیل پروژه‌ها بتوانیم خدمت‌رسانی مناسبی را به مردم شریف استان تهران داشته باشیم.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: ورزش، زمینه‌ساز سلامت جسم و جان و روح است و هزینه برای ورزش یک نوع سرمایه‌گذاریست و توجه به این بخش می‌تواند منجر به توسعه زندگی ورزشی در استان تهران شود. دراین‌بین، توجه به سلامت مردم و شاداب بودن برای زندگی و برنامه‌ریزی و آمایش بسیار مهم است و دولت و استانداری به همه ابعاد توسعه ورزش تهران نگاه ویژه دارد.

در این مراسم، علی جوادی مدیرکل با اشاره به برنامه‌ریزی برای گرامیداشت این ایام و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب با مشارکت و همراهی دستگاه‌ها، فدراسیون‌ها و سازمان بسیج ورزشکاران در سالروز 9 دی روز بصیرت و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، گفت: جامعه ورزش امروز بار دیگر ارادت خودش را به این شهید والا مقام ابراز کرد.

وی افزود: در رویدادهای اجتماعی، جامعه ورزشی همواره پیشرو است و در راستای تجدید میثاق با شهدا و آرمان‌های انقلاب، امروز جامعه ورزش همراه با استاندار، معاون وزیر ورزش و جوانان، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی، هیات‌های استان تهران، ادارات و حوزه‌های تهران و آموزش ‌و پرورش، بار دیگر مشارکت قابل‌توجهی را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم رشته‌های مختلف ورزشی از جمله اسکیت، ووشو، کاراته، دوچرخه سواری، ورزش های رزمی، موتورسواران و اتومبیل‌رانان، دوومیدانی، همگانی و ورزش‌های روستایی عشایری به اجرای حرکات ورزشی و نمایشی پرداختند که از سوی شبکه سوم سیما، شبکه ورزش و شبکه العالم به‌طور زنده پوشش داده شد.