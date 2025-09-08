دولت مورد حمایت «ماکرون» با رای عدم اعتماد پارلمان سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، به دنبال رای عدم اعتماد به نخست ویزیر فرانسه، دولت مورد حمایت امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور سقوط کرد.

نمایندگان پارلمان فرانسه امروز دوشنبه به دولت فرانسوا بایرو نخست‌وزیر این کشور رای عدم اعتماد دادند.

دولت فرانسوا بایرو کمتر از یک سال پیش در پی سقوط دولت میشل بارنیه، نخست‌وزیر پیشین کار خود را آغاز کرده بود.

فرانسوا بایرو با توجه به بحران بدهی‌های دولت و طرح خود برای صرفه‌جویی ۴۰ میلیارد یورویی از مجلس ملی درخواست رای اعتماد کرده بود.

نخست‌وزیر فرانسه در پی کسب رای عدم اعتماد مجلس ملی قرار است صبح فردا سه‌شنبه از مقام خود استعفاء دهد.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در پی سقوط دولت ۲ گزینه پیش رو دارد: انحلال پارلمان یا انتصاب نخست‌وزیر جدید.

در صورت انتخاب نخست‌وزیر جدید از سوی رئیس‌جمهور، وی پنجمین رئیس دولت از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری امانوئل ماکرون خواهد بود.

بزرگترین چالش پیش‌روی دولت بعدی فرانسه تنظیم بودجه با توجه به بحران بدهی‌های دولت خواهد بود.

رئیس‌جمهور فرانسه تابستان سال ۲۰۲۴ مجلس ملی را منحل کرد تا انتخابات زودهنگام برگزار شود.

با این حال متحدان او نه تنها نتوانستند در مجلس ملی اکثریت کرسی‌ها را به دست آورند بلکه کرسی‌های کمتری نسبت به انتخابات سال ۲۰۲۲ کسب کردند. هیچکدام از احزاب و جریان‌های سیاسی فرانسه اکنون در مجلس ملی حائز اکثریت کرسی‌ها نیستند.

به گزارش المیادین، مجلس ملی فرانسه با ۳۶۴ از ۵۷۸ رأی، دولت فرانسوا بایرو را ساقط کرد.