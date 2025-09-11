  1. بین الملل
بازداشت ۶۷۵ نفر در اعتراضات علیه «ماکرون» در فرانسه

در پی اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های امانوئل ماکرون، مقامات امنیتی فرانسه ۶۷۵ نفر را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فرانسه شاهد اعتراضات گسترده‌ای علیه دولت علیه سیاست‌های امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور این کشور بوده است که پس از فروپاشی دولت راست میانه فرانسوا بایرو و انتصاب سباستین لکورنو به عنوان نخست‌وزیر جدید، تشدید شده است.

بر اساس اطلاعات منتشره از سوی وزارت کشور فرانسه، ۶۷۵ نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شدند که ۲۸۰ نفر از آن‌ها در پاریس دستگیر شدند.

این اعتراضات که تحت شعار «بیایید همه چیز را متوقف کنیم» سازماندهی شده بود؛ حدود ۲۰۰ هزار نفر را در ۸۵۰ نقطه مختلف کشور به خیابان‌ها کشاند.

این تظاهرات که در شهرهایی مانند پاریس، لیون و رن به خشونت کشیده شد، ناشی از نارضایتی فزاینده از سیاست‌های ماکرون و بی‌ثباتی سیاسی است که بحران بدهی کشور را تشدید کرده است.

سقوط دولت بایرو همچنین فشار بیشتری بر رتبه اعتباری فرانسه وارد کرده و بر بی‌ثباتی اقتصادی این کشور افزوده است.

