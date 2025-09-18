به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای ریانووستی، با آغاز دور جدیدی از اعتراضات گسترده و مردمی تحت عنوان جنبش «همه‌چیز را مسدود کنید» در فرانسه، تظاهرات گسترده‌ای از صبح امروز پنجشنبه به وقت محلی این کشور را فراگرفت.

بر اساس تصاویر منتشره از سوی این رسانه، تعداد زیادی از مردم در فرانسه حرکت عمومی را علیه اقدامات مالی اعلام شده توسط فرانسوا بایرو نخست وزیر مستعفی این کشور آغاز کردند.

اجرای این اقدامات توسط سباستین لکورنو جانشین بایرو نیز رد نشده است.

فرانسه بر این اساس، از صبح امروز تقریباً ۴۰۰ مورد برگزاری تظاهرات با شرکت قریب به ۲۰ هزار تظاهرکننده را ثبت کرده است.

پلیس و نیروهای امنیتی در فرانسه با مردم معترض به شدت برخورد می‌کنند.

مقامات انتظار دارند تا ۹۰۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کنند، رقمی که بسیار بیشتر از اعتراضات قبلی در تاریخ ۱۰ سپتامبر است.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، وزیر کشور فرانسه ساعاتی پیش در این خصوص اعلام کرده بود: انتظار داریم بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر در تظاهرات امروز شرکت کنند. نیروهای امنیتی تاکنون ۵۸ نفر، از جمله ۱۱ نفر در پاریس، را دستگیر کرده‌اند.