برنده جایزه مصطفی جایزه نقدی خود را به دانشمندان جوان اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وهاب میررکنی برگزیده ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، در آئین اختتامیه این رویداد که شامگاه امشب ۱۷ شهریور برگزار شد، ضمن ابراز خوشحالی از حضور در ایران، دریافت این جایزه را «افتخاری بزرگ» دانست و گفت: خوشحالم که در کنار خانواده و دوستانم در ایران هستم. رسیدن به این موقعیت را مدیون حمایت‌های بی‌دریغ خانواده‌ام می‌دانم. ریاضی را از پدرم یاد گرفتم و پیروی از حضرت محمد (ص) را از مادرم آموختم. خوشحالم که پدر و مادرم امروز اینجا حضور دارند.

وی با قدردانی از خانواده خود افزود: از همراهی و صبوری آن‌ها به‌ویژه در سفرهای متعدد تحقیقاتی‌ام، سپاسگزارم. این فرصت‌ها به من کمک کرد تا با انجام پروژه‌های علمی بیشتر، به جامعه علمی خدمت کنم.

برگزیده ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) با اشاره به نقش دبیرستان شهید سلطانی کرج و دوره المپیاد در شکل‌گیری علاقه‌اش به علوم کامپیوتر گفت: دانشگاه صنعتی شریف یکی از فعال‌ترین دوره‌های زندگی من بود؛ همزمان با تحصیل، کارهای تحقیقاتی انجام می‌دادم و در فعالیت‌هایی مانند روکا برای مسابقات برنامه‌نویسی مشارکت داشتم که نقش مهمی در مسیر حرفه‌ای من ایفا کرد.

این دانشمند ایرانی اظهار داشت: همیشه اولویتم این بوده که نتایج تحقیقاتم را با جامعه علمی به اشتراک بگذارم و پروژه‌هایی انجام دهم که برای بشریت مفید باشد.

وی در ادامه به یکی از مهم‌ترین درس‌های سال گذشته‌اش در آمریکا اشاره کرد و گفت: یاد گرفتم که تنوع علمی و فرهنگی در تیم‌های تحقیقاتی اهمیت بالایی دارد. تیمی که من تشکیل داده‌ام، متشکل از اعضایی با پیشینه‌های متنوع از کشورهای مختلف است، و این تنوع، تأثیر چشمگیری در موفقیت علمی ما داشته است.

میررکنی خطاب به دانشجویان و جوانان گفت: حفظ انگیزه در مواجهه با چالش‌ها بسیار مهم است. اگر با محدودیت‌هایی روبه‌رو شدید، امیدتان را از دست ندهید. این چالش‌ها می‌توانند فرصت‌هایی برای رشد باشند. من هم با محدودیت‌هایی مواجه شدم که بسیاری از ایرانیان با آن آشنا هستند، اما با تلاش و تمرکز، آن‌ها را پشت سر گذاشتم.

وی همچنین افزود: از همه جوانان می‌خواهم که تمرکز خود را بر تحولات سریع دنیای علوم کامپیوتر بگذارند، تیم‌های قوی تشکیل دهند و با افراد توانمند همکاری کنند. این رویکرد، راه‌گشای موفقیت‌های آینده است.

برگزیده ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) در پایان، جایزه مصطفی خود را به دانشمندان جوان جهان اسلام تقدیم کرد و گفت: جایزه نقدی خود از رویداد مصطفی (ص) را به رویداد مدال دانشمندان جوان زیر ۴۰ سال جهان اسلام تقدیم می‌کنم و ان‌شاءالله این تقدیم، الهام‌بخش نسل بعدی دانشمندان باشد.