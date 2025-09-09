تاکید امام جمعه بیله سوار بر ضرورت وحدت و انسجام فرهنگی

حجت الاسلام والمسلمین جابر عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت وحدت و انسجام در جامعه، اظهار کرد: فرهنگ‌سازی عمیق و پایدار تنها با همکاری همه ارکان جامعه ممکن است.

وی ضمن تبریک میلاد نورانی حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، اظهار داشت: وحدت و همبستگی مردم، زیربنای توسعه اجتماعی و فرهنگی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدام جهادی تقویت شود.

امام جمعه بیله‌سوار با اشاره به مشکلات و چالش‌های فرهنگی موجود، از تشکیل قرارگاه ملی مسجد در کشور به عنوان یک اقدام ملی مثبت یاد کرد که می‌تواند در ساماندهی و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی نقش مؤثری ایفا کند.



وی گفت: مسجد باید محور اصلی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی باشد و شورای فرهنگ عمومی باید در این زمینه فعال‌تر وارد عمل شود.



رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیله‌سوار همچنین بر لزوم مشارکت گسترده مسئولان و مردم در برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و افزود: رفع مشکلات فرهنگی شهرستان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، همکاری همه‌جانبه و استمرار فعالیت‌ها است. فرهنگ‌سازی نه با دستور و جلسه بلکه با پیگیری و تعهد مداوم تحقق می‌یابد.