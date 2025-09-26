جابر عزیزی:قدرت اطلاعاتی کشور، باعث تحقیر دشمنان و تضمین امنیت ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جابر عزیزی در خطبههای این هفته نماز جمعه بیله سوار با توصیه به اتحاد ملی به دستاوردهای مهم و راهبردی وزارت اطلاعات در کشف نفوذهای امنیتی اشاره و اظهار کرد: این موفقیت یکی از بزرگترین معجزات انقلاب اسلامی در ۴۶ سال گذشته است که ضامن امنیت پایدار کشور برای سالهای متمادی خواهد بود.
وی این اقدام سربازان گمنام امام زمان (عج) را تحقیرکننده دشمنان به ویژه رژیم صهیونیستی خواند و آن را پشتوانه قوی برای قدرت رهبری و دولت در مقابله با فشارها و عدم تسلیم در مذاکرات زیانآور دانستند.
امام جمعه شهرستان بیله سوار با اشاره به اینکه عملیات مذکور بسیار پیچیده، فنی و خارقالعاده توصیف کردند و مهمترین دستاوردهای آن را شامل؛ تحقیر نظام سلطه و بهخصوص اسرائیل، شکست شبکه اطلاعاتی به ظاهر غیرقابل نفوذ دشمن، تضمین امنیت منطقه و جهان اسلام با کشف توطئهها و برنامههای آتی دشمنان، افشای حامیان و کشورهای همکار رژیم کودککش در سطح جهانی، ارتقای ضریب امنیت کشور، تقویت ابتکار عمل نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات احتمالی و افزایش قدرت بازدارندگی کشور برای سالهای طولانی برشمردند.
حجتالاسلام عزیزی، با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره عدم اعتماد به دشمن و ضرورت پرهیز از مذاکرات نادرست، از مواضع شجاعانه رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و حمایت از مردم ایران و ملت مظلوم غزه تقدیر کردند و از همه مردم خواستند تا اتحاد و همبستگی را در مسیر تحقق اهداف انقلاب حفظ کنند.
وی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا و ایثارگران را گرامی داشت و بر ضرورت ترویج فرهنگ مقاومت و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده تأکید کرد.
امام جمعه شهرستان بیله سوار ادامه داد: راه شهدا چراغ راه ملت ایران است و باید با همت و اراده قوی این مسیر پر افتخار حفظ شود.
خطیب جمعه شهرستان بیله سوار همچنین از تلاشهای اعضای شبکه فاخر تربیتی صالحین تقدیر ویژه نمودند و این مجموعه را بازوی فرهنگی و تربیتی انقلاب اسلامی خواندند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیله سوار تاکید کرد که حمایت از این فعالیتهای ارزشمند، وظیفه مسئولان و آحاد جامعه است و باید با همکاری همهجانبه، نقش مؤثر این شبکه در تربیت نسل آینده حفظ شود.
حجتالاسلام عزیزی هفته گردشگری را فرصتی برای توجه به ظرفیتهای بینظیر گردشگری شهرستان دانست و از مسئولان و مردم خواست تا با همت و برنامهریزی، زمینه توسعه این صنعت را فراهم کنند و گردشگری علاوه بر رونق اقتصادی، میتواند به ترویج فرهنگ و معرفی ظرفیتهای بومی کمک کند.
وی روز ایمنی و آتشنشانی را تبریک گفتند و از تلاشهای شبانهروزی آتشنشانان در حفظ امنیت و سلامت جامعه قدردانی کردند و بر لزوم ارتقا فرهنگ ایمنی و پیشگیری در میان مردم تأکید نمود و خواستار توجه ویژه مسئولان به این حوزه شد.
در پایان، حجتالاسلام عزیزی ولادت با سعادت امام حسن عسگری (ع) را به مردم شهرستان تبریک گفتند و بر ضرورت بهرهگیری از آموزههای این امام بزرگوار به ویژه در زمینه صبر، تقوا و بصیرت تأکید کردند که امیدواریم این ایام فرخنده زمینهساز تقویت ایمان و وحدت میان مسلمانان باشد.
نظر شما