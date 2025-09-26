جابر عزیزی:قدرت اطلاعاتی کشور، باعث تحقیر دشمنان و تضمین امنیت ملی شد

بیله سوار با توصیه به اتحاد ملی به دستاوردهای مهم و راهبردی وزارت اطلاعات در کشف نفوذهای امنیتی اشاره و اظهار کرد: این موفقیت یکی از بزرگ‌ترین معجزات انقلاب اسلامی در ۴۶ سال گذشته است که ضامن امنیت پایدار کشور برای سال‌های متمادی خواهد بود. به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعهسوار با توصیه به اتحاد ملی به دستاوردهای مهم و راهبردی وزارت اطلاعات در کشف نفوذهای امنیتی اشاره و اظهار کرد: این موفقیت یکی از بزرگ‌ترین معجزات انقلاب اسلامی در ۴۶ سال گذشته است که ضامن امنیت پایدار کشور برای سال‌های متمادی خواهد بود.

وی این اقدام سربازان گمنام امام زمان ( عج ) را تحقیرکننده دشمنان به ویژه رژیم صهیونیستی خواند و آن را پشتوانه قوی برای قدرت رهبری و دولت در مقابله با فشارها و عدم تسلیم در مذاکرات زیان‌آور دانستند.

امام جمعه شهرستان بیله سوار با اشاره به اینکه عملیات مذکور بسیار پیچیده، فنی و خارق‌العاده توصیف کردند و مهم‌ترین دستاوردهای آن را شامل؛ تحقیر نظام سلطه و به‌خصوص اسرائیل، شکست شبکه اطلاعاتی به ظاهر غیرقابل نفوذ دشمن، تضمین امنیت منطقه و جهان اسلام با کشف توطئه‌ها و برنامه‌های آتی دشمنان، افشای حامیان و کشورهای همکار رژیم کودک‌کش در سطح جهانی، ارتقای ضریب امنیت کشور، تقویت ابتکار عمل نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات احتمالی و افزایش قدرت بازدارندگی کشور برای سال‌های طولانی برشمردند.

حجت‌الاسلام عزیزی، با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره عدم اعتماد به دشمن و ضرورت پرهیز از مذاکرات نادرست، از مواضع شجاعانه رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و حمایت از مردم ایران و ملت مظلوم غزه تقدیر کردند و از همه مردم خواستند تا اتحاد و همبستگی را در مسیر تحقق اهداف انقلاب حفظ کنند.

وی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا و ایثارگران را گرامی داشت و بر ضرورت ترویج فرهنگ مقاومت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید کرد.

امام جمعه شهرستان بیله سوار ادامه داد: راه شهدا چراغ راه ملت ایران است و باید با همت و اراده قوی این مسیر پر افتخار حفظ شود.

خطیب جمعه شهرستان بیله سوار همچنین از تلاش‌های اعضای شبکه فاخر تربیتی صالحین تقدیر ویژه نمودند و این مجموعه را بازوی فرهنگی و تربیتی انقلاب اسلامی خواندند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیله سوار تاکید کرد که حمایت از این فعالیت‌های ارزشمند، وظیفه مسئولان و آحاد جامعه است و باید با همکاری همه‌جانبه، نقش مؤثر این شبکه در تربیت نسل آینده حفظ شود.

حجت‌الاسلام عزیزی هفته گردشگری را فرصتی برای توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری شهرستان دانست و از مسئولان و مردم خواست تا با همت و برنامه‌ریزی، زمینه توسعه این صنعت را فراهم کنند و گردشگری علاوه بر رونق اقتصادی، می‌تواند به ترویج فرهنگ و معرفی ظرفیت‌های بومی کمک کند.

وی روز ایمنی و آتش‌نشانی را تبریک گفتند و از تلاش‌های شبانه‌روزی آتش‌نشانان در حفظ امنیت و سلامت جامعه قدردانی کردند و بر لزوم ارتقا فرهنگ ایمنی و پیشگیری در میان مردم تأکید نمود و خواستار توجه ویژه مسئولان به این حوزه شد.