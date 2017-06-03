۱۳۲ زندانی جرائم غیر عمد خراسان جنوبی چشم انتظار آزادی

اکبر خویی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر ۱۳۲ زندانی جرائم غیر عمد در خراسان جنوبی وجود دارد.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۹۴ زندانی بدهکار مالی، ۲۹ نفر بدهکار مهریه، شش نفر نفقه و سه نفر نیز زندانی دیه هستند.

مسئول ستاد دیه خراسان جنوبی اظهار کرد: بدهی این تعداد زندانی قریب به ۱۲ میلیارد تومان بوده که نیازمند کمک های خیران هستیم.

وی از آزادی ۱۱۵ زندانی جرائم غیر عمد طی سال گذشته خبر داد و افزود: این افراد با بدهی هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده اند.

خویی ادامه داد: همچین این افراد شامل ۱۳ زندانی دیه، ۷۴ زندانی بدهکار مالی، ۲۱ زندانی مهریه و هفت زندانی نفقه بوده اند.

برگزاری جشن گلریزان در نیمه رمضان

مدیرستاد دیه خراسان جنوبی بیان کرد: جشن گلریزان ۱۵ ماه مبارک رمضان مصادف با بیستم خردادماه جاری در سالن غدیر بیرجند برگزار می شود.

وی با بیان اینکه طی سال جاری شعارهایی برای این جشن در نظر گرفته شده است، گفت: گلریزان سنتی حسنه بوده که آبروی فرد را می خرد.

خویی ادامه داد: صدها زندانی جرائم غیرعمد از جمله تصادفات، نگران چگونه زیستن همسر و کودکانشان هستند.

وی بیان کرد: کمک خیرین و گذشت شاکیان در جرائم غیرعمد باعث پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی برای صدها خانواده زندانی، مددجو و جامعه می شود.

خویی بیان کرد: خیرین می توانند با استفاده از شماره حساب های ۰۱۰۶۳۴۱۹۷۵۰۰۶ نزد بانک ملی و ۰۱۰۶۲۹۴۶۵۲۰۰۸ نزد بانک صادرات کمک های خود را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد واریز کنند.

وی ادامه داد: همچنین افراد می توانند با شماره گیری کد #۷۷۷۷۰۵۶*۷۸۰* کمک های خود را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کنند.

۱۹ زندانی جرائم غیر عمد آزاد شدند

مدیرستاد دیه خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ زندانی جرائم غیر عمد در استان آزاد شدند.

وی با بیان اینکه این افراد شامل ۱۵ نفر بدهکار مالی، دو نفر بدهکار مهریه و دو زندانی نفقه بوده اند، گفت: میزان بدهی این تعداد زندانی قریب به ۱۲ میلیارد ریال بود است.

خویی میزان گذشت شاکیان را قریب به چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال دانست و افزود: کمک ستاد دیه استان ۴۵۰ میلیون ریال و کمک ستاد دیه کشوری نیز قریب به دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال بوده است.

مدیرستاد دیه خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین تسهیلات بانکی برای آزادی این تعداد زندانی جرائم غیرعمد نیز قریب به سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بوده است.