۲۲ ساختگاه برای نیروگاه خورشیدی در هرمزگان تعیین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه با بیان برخی شاخصها تابستان دشوار امسال در استان هرمزگان اظهار کرد: این تابستان برای صنعت برق سال پر چالشی بود به طوری که وزارت نیرو با خاموشیهای اعلام شده و گاه غیرمترقبه تلاش کرد کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق را پوشش دهد و استان هرمزگان نیز از این چالشها و دشواریها تجاربی داشت.
وی افزود: در واقع این بحران چند درس کلیدی برای بخشهای مختلف جامعه از جمله دولت، بخش خصوصی و خانوارها داشت. به طوری که همه بخشها متوجه شدند که مدیریت مصرف برق یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است و فرهنگ مصرف برق در زمانهای اوج مصرف نیازمند تغییرات اساسی در جامعه است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در ادامه از درایت، همفکری و همراهی معاونان و مدیران نواحی و ستادی نیز قدردانی کرد و ادامه داد: به نظر میرسد که با نزدیک شدن به فصل پاییز حالا همه منتظر نقطه پایان خاموشیها به دلیل بهبود شرایط آب و هوایی هستند؛ وزارت نیرو نیز طی چند روز اخیر درباره خاموشیهای برنامهریزی شده برق تأکید داشت که با آغاز فصل جدید و با همکاری مردم قطعی برق به اتمام خواهد رسید.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با بیان اینکه تابستان امسال ما رکورد غیر متعارف ۳ هزار و ۱۰۰ مگاوات بار مصرف را تجربه کردیم خاطر نشان کرد: برق برخلاف بسیاری از کالاها، انرژیای است که بهسادگی قابل ذخیرهسازی نیست و هر میزان که تولید شود، باید در همان لحظه مصرف شود. به همین دلیل، متولیان شبکه در زمان اوج مصرف، اگر با کمبود تولید مواجه شوند، چارهای جز قطع برق برای مدیریت این عدم تعادل ندارند. راهحل اصلی، کاهش مصرف در ساعات پیک است.
وی همچنین گفت: از جمله تجارب مفید و مؤثر برای عبور از ناترازی برق ایجاد نیروگاههای خورشیدی است که مقدمات احداث ۲۲ ساختگاه آن در استان هرمزگان فراهم است دولت میتواند روی احداث نیروگاههای خورشیدی کوچک مقیاس اما در تعداد بالا در سطح کشور حساب ویژه باز کند.
این مقام مسؤول تصریح کرد: این نوع نیروگاهها مزایای قابل توجهی دارند به طوری که در نقاط مختلف قابل تأسیس هستند، نیاز به شبکه، پست و خط انتقال ندارند، تولید آنها در محل مصرف است و تلفات کمتری دارند. از نظر پدافند غیرعامل نیز مناسبتر هستند.
نظر شما