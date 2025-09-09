  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۴

مدارس شاهد در برگزاری اجلاسیه ۳ هزار شهید استان سمنان همراه شوند

مهدیشهر- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان خواستار همراهی مدارس شاهد در برگزاری اجلاسیه سه هزار شهید استان شد و گفت: این یک فعالیت معنوی با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح سه شنبه در گردهمایی مدیران مدارس شاهد استان سمنان در محل مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان شهمیرزاد بابیان اینکه کنگره ملی سه هزار شهید استان اواخر شهریور برگزار می‌شود، ابراز داشت: انتظار می‌رود مدارس شاهد در برگزاری این رویداد مشارکت داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه همراهی مدارس شاهد در غالب بخشنامه و ابلاغی و دستوری نیست، افزود: این همراهی کار دلی با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه تجربه موفق اجلاسیه نماز دانش آموزی، اجلاسیه شهدای فرهنگی و میزبانی راهبران سنجش را در تابستان پشت سر گذراندیم، ابراز داشت: در این رویداد مهم نیز مدارس شاهد می‌توانند مشارکت فعال داشته باشند.

قاسمی با بیان اینکه توسعه رشته‌های مهارتی در مدارس شاهد متوسط دوم مورد تاکید است، تصریح کرد: در این خصوص باید پیش بینی لازم منظور شود تا با کاهش نرم دانش‌آموز و حذف رشته‌ها مواجه نباشیم.

وی با بیان اینکه ثبت نام دانش آموزان در مدارس شاهد بر طبق ضوابط انجام می‌شود، افزود: اقدامات صورت گرفته مورد حمایت بنیاد شهید استان سمنان است.

