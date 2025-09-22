به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از محل برگزاری اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران، بابیان اینکه همه استان سمنان آماده میزبانی این رویداد مهم است، ابراز داشت: برای برگزاری این مراسم از همه ظرفیت‌های استان بهره گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان امروز دوشنبه همزمان با هفته دفاع مقدس کار خود را آغاز می‌کند، افزود: این اجلاسیه تا ششم مهرماه هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ در محل مصلای امیرالمومنین سمنان آماده استقبال از علاقه مندان است.

استاندار سمنان بابیان اینکه برنامه‌های متنوع و مختلفی در این کنگره دیده شده است، ابراز داشت: این برنامه‌ها پاسخگوی همه سلایق مخاطبان خواهد بود.

کولیوند با بیان اینکه این کنگره منبع خوبی از معنویت برای نسل جوان است، تصریح کرد: تقویت روحیه ایثار میان آحاد مختلف جامعه دیگر مزیت برگزاری این کنگره است.

وی با بیان اینکه برگزاری این کنگره ادای دین کوچکی به مقام شامخ شهدا است، افزود: تقویت محور مقاومت و پایداری نیز دیگر مزیت برگزاری این رویداد است.