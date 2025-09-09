آغاز نصب انشعابات فاضلاب برای ۳۳۰ واحد نهضت ملی مسکن بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خسروی صبح سهشنبه در گفت و گو با رسانهها از آغاز عملیات اجرایی نصب انشعابات فاضلاب در واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در منطقه زعفرانیه خبر داد و افزود: این عملیات با هدف تکمیل زیرساختهای زیربنایی این پروژه بزرگ، از دیروز بهطور رسمی آغاز شد.
وی با بیان اینکه در فاز نخست، انشعابات فاضلاب برای ۳۳۰ واحد مسکونی اجرا خواهد شد، اظهار داشت: این طرح با نظارت مستقیم کارشناسان فنی اداره آبوفاضلاب و با همکاری شرکتهای پیمانکار واجد شرایط، در قالب یک برنامه زمانبندی مشخص در حال اجرا است.
مدیر امور آبوفاضلاب شهرستان بیرجند ادامه داد: اداره آبوفاضلاب با تمام توان و ظرفیتهای فنی و اجرایی خود وارد عمل شده تا زمینه تحویل بهموقع واحدها فراهم شود.
وی بیان کرد: نصب اصولی و استاندارد انشعابات فاضلاب، اقدامی مؤثر در ارتقاء سطح بهداشت عمومی، حفاظت از منابع آبی و زیستمحیطی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان آینده است.
خسروی با بیان اینکه این عملیات در قالب یک طرح جامع و با رعایت کامل ضوابط فنی، ایمنی و زیستمحیطی انجام میشود، گفت: از دستگاههای اجرایی خواستاریم تعامل و تسریع روند اجرای پروژه با مشارکت تمامی نهادهای دخیل را مد نظر قرار دهند.
