به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: ۳۴۶ هزار و ۶۱۶ دانش‌آموز گیلانی برای سال تحصیلی پیش رو در مدارس استان نام‌نویسی کرده‌اند.

وی با اشاره به ثبت‌نام ۲۵ هزار و ۳۹۴ دانش‌آموز کلاس اولی، افزود: در سال تحصیلی جدید، ۳ هزار و ۸۸۹ مدرسه در سراسر استان گیلان فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان ادامه داد: این مدارس با بهره‌گیری از ۲۶ هزار و ۱۴۶ نیروی انسانی شامل مدیر، معاون، مربی پرورشی، معلم و سایر کارکنان آموزشی و پشتیبانی، آماده میزبانی از دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی هستند.