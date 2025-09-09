به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جعفری از تجهیز بیش از ۶۶ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی آبی کشاورزی این استان به انواع سامانههای نوین آبیاری خبر داد و گفت: توسعه این سامانهها راهکاری مؤثر در صرفهجویی مصرف آب و مقابله با خشکسالی و تنشهای آبی در بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به ضرورت اقدامات پیشگیرانه در حوزه آب کشاورزی، اظهار کرد: توسعه سامانههای نوین آبیاری یکی از روشهای مؤثر در مدیریت و بهینه سازی مصرف آب و افزایش بهرهوری در کشاورزی است.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با تأکید بر اهمیت افزایش راندمان آبیاری و ارتقا بهرهوری آب، افزود: براساس تجارب به دست آمده، یکی از راههای صرفهجویی در مصرف آب، توسعه سامانههای نوین آبیاری است که در برنامههای بالادستی نیز بر اجرای آن تأکید شده است.
جعفری افزود: تاکنون بیش از ۶۶ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی آبی کشاورزی استان به روشهای بارانی، قطرهای و کمفشار تجهیز شده است. براساس امکانسنجیهای صورت گرفته، ۱۲۳ هزار هکتار از اراضی استان نیز پتانسیل تجهیز به این سامانهها را داراست.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان همچنین به مشکلاتی نظیر عدم تخصیص به موقع و کافی اعتبارات، خرده مالکی بودن اراضی در مسیر توسعه سامانههای نوین آبیاری اشاره کرد و گفت: رفع این مسائل و مشکلات، همکاری و هماهنگی بین سازمانها و ارگانهای مربوطه را میطلبد که با برگزاری جلسات مشترک با دستگاههای ذیربط، تلاش برای رفع بخشی از این مشکلات صورت خواهد گرفت.
