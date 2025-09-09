به گزارش خبرنگار مهر، حمید ناطقی رئیس هیئت خادم‌الرضا (ع) قم، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن ایام خجسته میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و میلاد امام صادق (ع)، ویژه‌برنامه‌ای با حضور پرشور ارادتمندان به اهل‌بیت (ع) روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ در سالن همایش‌های بین‌المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم با محوریت سخنرانی، مداحی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی طراحی شده است و تلاش داریم فضایی شایسته برای گرامیداشت این مناسبت نورانی فراهم کنیم.

ناطقی با بیان اینکه هیئت خادم‌الرضا (ع) قم همواره بر تقویت پیوندهای اجتماعی و دینی مردم تأکید دارد، گفت: این جشن نه تنها فرصتی برای عرض ارادت به ساحت پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع) است، بلکه مجالی برای گردهمایی مؤمنان و بازخوانی آموزه‌های اخلاقی و معرفتی سیره پیامبر اسلام و مکتب اهل بیت (ع) خواهد بود.

رئیس هیئت خادم‌الرضا (ع) قم خاطرنشان کرد: امیدواریم حضور پرشور مردم در این آئین، جلوه‌ای باشکوه از عشق و ارادت امت اسلامی به پیامبر رحمت و امام صادق (ع) را به نمایش بگذارد.

ناطقی درباره جزئیات برنامه‌های این مراسم گفت: ویژه‌برنامه جشن شامل سخنرانی یکی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم با محوریت سیره و تعالیم پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، مداحی و اجرای سرودهای آئینی، پخش نماهنگ‌های خواهد بود.