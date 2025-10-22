پروژه ۲۴۰ واحدی سراج گامی مهم در توسعه مسکن کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، شمسالله خدادادی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه، بعد از ظهر چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه مسکن ۲۴۰ واحدی سراج که با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و حجتالاسلام حسین روحانینژاد، نماینده ولیفقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور برگزار شد، از پیشرفت قابلتوجه طرحهای مسکن این بنیاد در سطح استان خبر داد.
وی در این مراسم اظهار داشت: در حال حاضر، عملیات اجرایی ۱۲ گروه بیستواحدی در قالب سایتهای طراحیشده آغاز شده و انشاءالله بهزودی پروژهای با ۱۲۱ واحد مسکونی در قالب شش بلوک نیز کلید خواهد خورد.
خدادادی با اشاره به آمادهسازی زمین این پروژهها افزود: زمینهای مربوط به طرحها بهطور کامل آمادهسازی شده و شهرداری نیز در حال پیگیری مراحل صدور پروانه ساخت است. وی تصریح کرد: اگرچه به دلیل برخی مسائل اداری، روند صدور مجوزها با اندکی تأخیر مواجه شده، اما عملیات پیکنی و آمادهسازی اولیه زمینها بهطور کامل انجام گرفته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه در ادامه به ویژگیهای طراحی این پروژهها اشاره کرد و گفت: واحدهای مسکونی طرح سراج بر اساس شرایط مالی و تعداد اعضای خانوار متقاضیان، در دو الگوی متفاوت طراحی شدهاند تا پاسخگوی نیاز اقشار مختلف جامعه باشند.
وی افزود: در نشستهای مشترک با مسئولان سازمان ملی زمین و مسکن از جمله دکتر شهبازی، نحوه واگذاری نهایی این واحدها مشخص خواهد شد تا روند تخصیص و بهرهبرداری با شفافیت کامل انجام گیرد.
خدادادی با بیان اینکه زیربنای مفید هر واحد مسکونی بهطور میانگین ۶۰ متر مربع است، خاطرنشان کرد: طراحی فنی پروژهها بر همین اساس انجام شده و تلاش شده تا ضمن رعایت استانداردهای ساخت، فضای زیستی مطلوبی برای خانوادهها فراهم شود.
وی ادامه داد: تاکنون ۲۰۳ واگذاری شناسهدار در قالب تفاهمنامه مشترک با سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده و قراردادهای مربوط به این واحدها نیز بهصورت رسمی منعقد شده است که این اقدام، گامی مؤثر در ساماندهی وضعیت مسکن اقشار کمدرآمد بهشمار میرود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه در پایان سخنان خود تأکید کرد: بیشترین تمرکز بنیاد مسکن در استان بر اجرای طرحهای ویژه مسکن محرومان است و چندین سایت در شهر کرمانشاه برای این منظور در حال آمادهسازی است. وی ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان استانی و کشوری، روند ساخت و تحویل این واحدها سرعت گیرد تا نیاز خانوادههای فاقد مسکن در کمترین زمان ممکن برطرف شود.
