به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری سایبری با عنوان «قطع فوری برق» هشدار داد و گفت: اخیراً شیادان فضای مجازی با ارسال پیامک‌هایی حاوی لینک جعلی، شهروندان را به نصب بدافزار و ورود به صفحات آلوده ترغیب می‌کنند که در نهایت منجر به سرقت اطلاعات بانکی آنان می‌شود.

وی افزود: این پیام‌ها معمولاً از سرشماره‌های شخصی ارسال می‌شوند و با ایجاد اضطراب و نگرانی، کاربران را به کلیک روی لینک و نصب برنامه‌های مخرب سوق می‌دهند.

رئیس پلیس فتا خوزستان تأکید کرد: هرگونه پیامک با محتوای تهدیدآمیز یا فوری از سوی سازمان‌های دولتی، اگر از سرشماره‌های شخصی و بدون اعتبار باشد، قطعاً جعلی و کلاهبرداری است. شهروندان باید از ورود به این لینک‌ها و نصب هرگونه نرم‌افزار ناشناس خودداری کنند.

سرهنگ حسینی در پایان از مردم خواست در صورت دریافت چنین پیام‌هایی، موضوع را از طریق سامانه‌های رسمی پلیس فتا گزارش دهند تا اقدامات لازم برای مقابله با این نوع جرایم سایبری انجام شود.