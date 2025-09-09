به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) و هفته وحدت، گفت: در هفته وحدت به سر می‌بریم؛ هفته‌ای که طبیعتاً همه‌ی ما مسلمان‌ها سال‌های سال آن را به عنوان هفته‌ای که می‌تواند انسجام بین همه مسلمان‌ها را ایجاد بکند، گرامی داشته‌ایم.

وی افزود: آن چیزی که به نام وحدت مسلمانان شناخته می‌شود، همواره سبب هراس کشورهای دیگر بوده است و اتفاقاً آن‌ها با استفاده از این موضوع، بلد هستند که چگونه به اهداف خود دست یابند.

مهاجرانی ادامه داد: متأسفانه در این زمینه در برخی از حوزه‌ها نیز موفق بوده‌اند و آنچه که ما امروز در غزه و فلسطین و قدس مشاهده می‌کنیم، ناشی از همین تفرقه‌هایی است که بین مسلمانان وجود دارد؛ وگرنه اگر جمعیت مسلمانان جهان، با توجه به جمعیت، ثروت و دارایی‌شان با یکدیگر متحد می‌شدند، هرگز شاهد چنین اتفاقاتی در جهان اسلام نبودیم.

قدردان فرصت خدمت هستیم

سخنگوی دولت اظهار کرد: در روز یکشنبه، توفیقی حاصل شد برای دیدار با مقام معظم رهبری، جمله‌ای که در بالای جلسه نوشته شده بود، حدیثی بسیار زیبا از حضرت علی (علیه‌السلام) بود که می‌فرمایند: «خداوند انجام امور مردم را از تو خواسته و آنان را وسیله آزمایش تو قرار داده است.» امیدوار هستم که برای همه ما مسئولین، این فرصت، فرصتی باشد که از آن سربلند بیرون بیاییم و از این آزمایشی که در آن قرار گرفته‌ایم، بتوانیم ان‌شاءالله پیروز خارج شویم و شرمنده مردم، شهدا و شهدای انقلابمان انشاالله نباشیم.

سخنگوی دولت در خصوص نکات دیدار اعضای دولت با مقام معظم رهبری، گفت: در دیدار با مقام معظم رهبری، ایشان فرمودند که اصحاب رسانه سعی کنند روی نقاط قوت تمرکز داشته باشند. ایشان به درستی اشاره کردند که این بدان معنا نیست که ما نقطه ضعف نداریم، زیرا کدام کشور است که نقطه ضعف نداشته باشد، اما نباید تمرکز را بر نقاط ضعف گذاشت و بلکه باید تمرکز بر نقاط قوت باشد.

وی افزود: قدردان فرصت خدمت هستیم و ما کسانی هستیم که از این فرصت باید استفاده کنیم. غلبه روحیه کار و تلاش بر موقعیت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، نه جنگ و نه صلح، بلکه موقعیتی که طبیعتاً دشمن از آن بهره‌مند می‌شود، چرا که ضعف اقتصادی موجب می‌شود معیشت مردم تحت فشار قرار گیرد و این دقیقاً همان چیزی است که دشمنان ما می‌خواهند.

مهاجرانی اظهار کرد: تأکید مقام معظم رهبری بر وظیفه دولت، در تقویت مؤلفه قدرت و عزم ملی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که ایشان اشاره کردند؛ همچنین بر انسجام ملی، روحیه، انگیزه و یکپارچگی مردم ایران تأکید داشتند و بیان کردند که فرصت خوبی برای اجماع‌سازی وجود دارد.

وی ادامه داد: لازم است اشاره کنم که جلسه‌ای که امروز صبح ساعت شش و نیم در مجلس با دوستان عزیزمان در قوه مقننه داشتیم، به دنبال همین موضوع بود و تأکید بر این بود که با توجه به اجماع‌سازی خوبی که وجود دارد، می‌توان مسائل کشور و مردم را با همه چالش‌ها و تحریم‌هایی که سال‌ها سایه افکنده، حل کرد.

گاهی تصمیمات درست اتخاذ می‌شود، اما در بدنه اجرایی به درستی اجرا نمی‌شود

سخنگوی دولت بیان کرد: تشخیص اولویت‌ها و تمرکز بر موضوعات زیرساختی و فوریتی هر کدام، طبیعتاً به اقتضای خود، اهمیت دارد. این موضوع از جمله مواردی است که سال‌هاست مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند و سال‌هاست که سال‌ها با نام تولید و اقتصاد نامگذاری شده است. علت این امر این است که جریان کلی کشور به آن سمت سوق پیدا کند.

وی عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که مورد تأکید ایشان بود، توجه به تولید است و در همین جهت نیز فرمودند که در راستای قطع برق و انرژی، باید توجه شود که برق صنایع و تولیدکنندگان تا جایی که مقدور است قطع نشود، و جز به ضرورت، به این سمت حرکت نشود، زیرا این موضوع به اقتصاد و معیشت مردم آسیب می‌زند، به‌ویژه که بسیاری از کسانی که متضرر می‌شوند، کارگران و بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

سخنگوی دولت افزود: موضوع دیگری که مقام معظم رهبری تذکر دادند، توجه به کالاهای اساسی و مسائل معیشتی مردم بود که با توجه به حساسیت قضیه، نکات درستی را به دولت تذکر دادند. همچنین حمایت از کوچک‌سازی دولت از جمله موضوعاتی بود که امروز نیز در جلسه صبح با دوستان در مجلس مجدداً تأکید شد.

وی اظهار کرد: همچنین توجه به به‌روزرسانی صنعت نفت از دیگر موارد مورد تأکید مقام معظم رهبری بود. ایشان با توجه به اشراف بسیار خوب و تأکید مستمر بر حوزه‌های علم و فناوری، تمرکز دولت را به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و جوانانی که توانایی حل مسائل را دارند، معطوف کردند.

مهاجرانی بیان کرد: یکی دیگر از تذکرات ایشان، کاهش هزینه‌های دولت بود، حتی در مورد سفرها و اسکان. فرمودند که تا جایی که ممکن است سفرها باید محدود به افرادی باشد که حضورشان الزام است و هر فرد در سفر باید نقش و وظیفه مشخص داشته باشد. همچنین شرایط کشور در اسکان و سایر هزینه‌های مرتبط با سفر باید در نظر گرفته شود.

وی افزود: نکته دیگری که مقام معظم رهبری تأکید کردند، پیگیری امور تا حصول نتیجه است. بسیاری اوقات تصمیمات درست اتخاذ می‌شود، اما در بدنه اجرایی به درستی اجرا نمی‌شود. به تعبیر ایشان، «مغز فرمان می‌دهد ولی سرانگشتان که باید کار کنند ممکن است فرمان را درست دریافت نکنند». بنابراین پیگیری امور و حل مسائل و گره‌گشایی تا رسیدن به نتیجه از موضوعات مهمی است که مورد تأکید قرار گرفت.

