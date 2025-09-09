۹۰ درصد بقاع متبرکه رامسر بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی علوی صبح سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف اظهار داشت: اداره اوقاف و امور خیریه رامسر فعالیت مستقل خود را از سال ۱۳۷۱ آغاز کرده و در یک سال اخیر اقدامات چشمگیری در راستای صیانت، توسعه و بهره‌برداری از موقوفات و اماکن مذهبی این شهرستان انجام داده است.

وی با اشاره به رشد موقوفات گفت: تعداد موقوفات ثبت‌شده از ۲۳ فقره در زمان تأسیس اداره به ۸۹ فقره افزایش یافته و در حال حاضر رامسر دارای ۱۸۰ رقبه، ۵۷ بقعه متبرکه و ۱۰۸ مسجد و حسینیه است. به گفته علوی، ۹۰ درصد بقاع متبرکه این شهرستان با همت مردم به‌طور کامل بازسازی و نوسازی شده‌اند.

علوی ادامه داد: بخشی از مدارس، سه کتابخانه، دو دارالقرآن و یک مرکز نگهداری ایتام توسط واقفان نیک‌اندیش شهرستان طی دهه‌های گذشته تأسیس شده که جایگاه ویژه رامسر را در حوزه موقوفات انتفاعی استان مازندران تثبیت کرده است.

وی افزود: قدیمی‌ترین موقوفه رامسر به سال ۱۲۶۱ هجری شمسی بازمی‌گردد و جدیدترین موقوفه نیز مربوط به سال ۱۴۰۳ است. در یک سال اخیر همچنین هشت ویژه‌برنامه فرهنگی، دینی و اجتماعی در بقاع متبرکه این شهرستان برگزار شده است که از جمله می‌توان به «آرامش بهاری»، «ضیافت الهی»، «بصیرت عاشورایی اربعین حسینی» و برنامه‌های قرآنی اشاره کرد.

رئیس اداره اوقاف رامسر با اشاره به اقدامات انجام‌شده از محل نیات واقفان گفت: در یک سال اخیر ۱۲ میلیارد ریال برای برگزاری مراسم عزاداری و اطعام محرم و صفر، اجرای برنامه‌های قرآنی، خرید تجهیزات مساجد و درمانگاه‌ها و کمک به نیازمندان هزینه شده که بیش از ۸۵ درصد این اعتبارات به عزاداری محرم و صفر اختصاص یافته است.

وی افزود: در حوزه قرآنی نیز موفقیت‌هایی به دست آمده است که از جمله آن کسب مقام برتر کشوری توسط طاها عسگرنژاد و مقام استانی توسط مصطفی رحیم‌منتظری در مسابقات قرآنی است. همچنین خانم زهرا الهیان به عنوان واقف نمونه کشوری از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه مورد تقدیر قرار گرفت.

علوی با اشاره به تثبیت مالکیت اراضی موقوفه گفت: تاکنون با همکاری اداره ثبت اسناد و بنیاد مسکن ۱۵۰ فقره سند مالکیت اخذ و ۱۸۰ فقره قرارداد اجاره در بخش‌های کشاورزی، تجاری و مسکونی تنظیم و تمدید شده است.

وی ادامه داد: ایجاد اشتغال در اراضی موقوفه به‌ویژه در حوزه گل و گیاه و باغداری، جذب سرمایه‌گذاران در دو پروژه گردشگری و توریستی، و همچنین نصب دکل‌های مخابراتی در اراضی اماکن متبرکه برای بهبود آن تن‌دهی از جمله اقدامات انجام‌شده در این بخش بوده است.

رئیس اداره اوقاف رامسر گفت: در یک سال اخیر ۱۶ میلیارد ریال برای امور جاری، عمرانی و فرهنگی امامزادگان این شهرستان هزینه شده و مجموع هزینه‌های انجام‌شده از محل درآمد موقوفات و امامزادگان به بیش از ۲۸ میلیارد ریال رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق تهیه و توزیع سبد کالا در قالب طرح «قرار دوازدهم»، استفاده از ظرفیت مبلغین بومی و اعزامی برای جهاد تبیین و برگزاری جلسات هم‌اندیشی با هیئت امنای اماکن مذهبی نیز در دستور کار این اداره قرار دارد.

علوی در پایان ضمن قدردانی از مسئولان استانی و شهرستانی، واقفان خیراندیش، هیئت امنای اماکن مذهبی و خادمان بقاع متبرکه گفت: موفقیت‌های به دست آمده نتیجه همکاری و همت جمعی است که می‌تواند ضامن تداوم و ارتقای موقوفات و ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان رامسر باشد.