خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در ماههای اخیر، لوازمالتحریر به یکی از اقلامی تبدیل شده که هر خانوادهای را با مشکل مواجه میکند، قیمتهای نجومی این اقلام در کنار سایر هزینهها، مانند سرویس مدرسه، لباس فرم و تغذیه، بر دوش والدین سنگینی میکند و این در حالی است که تورم و رکود اقتصادی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است.
افزایش افسارگسیخته قیمتها
در حالی که تنها دو دهه پیش، خرید لوازمالتحریر و لباس فرم مدارس به یک روز خوش برای والدین تبدیل میشد، حالا این روزها به یک دغدغه بزرگ برای خانوادهها تبدیل شده است.
در گذشته، حتی خانوادههای کمدرآمد هم میتوانستند با یک دستمزد معمولی نیازهای تحصیلی فرزندان خود را برطرف کنند. اما امروز، این خریدها برای بسیاری از خانوادهها عملاً غیرممکن شده است.
خرید لباس فرم بر اساس ترتیب سن از کلاس اول تا ردههای بالاتر دارای نرخهای متفاوت است و این یعنی مشکلی مازاد برای والدین دارای محصل و با این حال در بهترین شکل ممکن باید گفت که هزینه خرید لوازمالتحریر خصوصاً در خانوادههای با بیش از دو محصل سقف ندارد.
در کنار افزایش افسارگسیخته قیمت لوازمالتحریر، بار سرویس مدرسه، مخارج و هزینههای زندگی و تأمین تغذیه و سایر هزینههای جاری یک مدرسه بر دوش والدین سنگینی میکند و این در حالی است که با رکوردشکنی تورم، قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری یافته است.
شروع گشتهای بازرسی از اصناف لوازمالتحریر
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سال گذشته ۲۴ اکیپ گشت با تعداد ۱۴۰ بازرسی از واحدهای صنفی حوزه لوازمالتحریر فعالیت داشت و تعداد ۴۹ واحد دارای تخلف و تعداد ۹۱ واحد بدون تخلف ثبت شد.
حسین رحیمیان اذعان کرد: در مجموع ۷۲ پرونده متشکله در این حوزه طی سال گذشته تشکیل شد.
رحیمیان بیان کرد: گشت بازرسی در سال جاری از یک شهریور آغاز شده و تاکنون تعداد ۲۱ اکیپ گشت و ۱۱۶ بازرسی از واحدهای فروش لوازمالتحریر شکل گرفته است.
وی یادآور شد: از بین این بازرسیها تعداد ۴۲ واحد بدون تخلف و ۷۴ واحد هم دارای تخلف بودند و ۱۴۵ پرونده هم تشکیل شده که میزان محکومیت آنها مبلغ بیش از چهار میلیارد و ۸۹۶ میلیون تومان بوده است.
افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت لوازم التحریر در کردستان
رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه اصناف لوازمالتحریر کردستان هم در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: افزایش قیمت اقلام لوازمالتحریر در کردستان نسبت به سال قبل ۳۰ تا ۶۰ درصد بسته به نوع آن افزایش قیمت داشته است.
شهاب ناصری بیان کرد: توزیع کنندگان عامل گرانی این اقلام هستند و ۱۲۰ واحد فروش لوازمالتحریر در سنندج داریم که از ۲۰ مرداد بازرسی از این واحدها شروع شده و تا ۱۰ مهر ادامه دارد.
وی عنوان کرد: در کنار این ۱۲۰ واحد صنفی بیش از ۲۰۰ دست فروش هم داریم که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد و نه کرایه، نه مالیات و نه اجاره مغازه دارند و متأسفانه اجناس بیکیفیت چینی را در حجم بالا و قیمت کمتر وارد کردند و همپای اجناس باکیفیت مغازه دار به فروش میرسانند.
ناصری عنوان کرد: متأسفانه واحدهای صنفی ما در طول ۱۱ ماه سال درآمد آنچنانی ندارند و تنها به امید یک ماه شهریور هستند که با تغییر شغل دست فروشان در آن یک ماه این واحدها متحمل ضرر میشوند.
وی بیان کرد: مردم باید در نظر داشته باشند که خرید از واحد صنفی در صورت تخلف پیگیری اتاق را به دنبال دارد و قطعاً خرید از این واحدها کمک حال آنها در وضعیت کنونی بازار خواهد بود.
رئیس اتحادیه لوازمالتحریر در کردستان اذعان کرد: همراه با صمت، تعزیرات و اتاق اصناف بازرسیهایی قبل از مهر آغاز شده و تنها ۷ مورد تخلف عدم ارائه فاکتور داشتیم که با ارائه در روزهای بعد این تخلفات هم منجر به تشکیل پرونده یا معرفی نشد.
آغاز طرح ویژه نظارت بر بازار لوازمالتحریر و پوشاک مدارس در کردستان
مدیرکل صمت کردستان نیز صبح امروز در جلسه تنظیم بازار اعلام کرد: در آستانه بازگشایی مدارس، طرح ویژه نظارت بر بازار لوازمالتحریر و پوشاک دانشآموزی که از ۱۵ شهریور ماه همزمان با سراسر کشور در کردستان آغاز شد؛ طرحی که با هدف حمایت از خانوادهها، کنترل قیمتها و ساماندهی بازار اجرا میشود.
محمدبختیار خلیقی خاطر نشان کرد: مطابق ماده ۸۴ قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر میتوانند با هماهنگی اتحادیهها و دریافت مجوز از سازمان صمت، فروش فوقالعاده با حداقل ۱۵ درصد تخفیف نسبت به قیمت کف بازار برگزار کنند.
وی افزود: این اقدام در راستای حمایت از خانوادهها و کنترل قیمتها در ایام بازگشایی مدارس انجام میشود.
مدیرکل صمت کردستان با اشاره به مشارکت گسترده فروشگاههای زنجیرهای، تعاونیهای کارکنان دولت و واحدهای منتخب صنفی در این طرح گفت: از نیمه دوم شهریور تا اوایل مهرماه، عرضه اقلام موردنیاز دانشآموزان شامل کیف، کفش، پوشاک، مانتو مدارس و لوازم کمکآموزشی با تخفیف ویژه در سراسر استان انجام خواهد شد.
وی از تشدید نظارتها خبر داد و افزود: تاکنون ۲۷۷ مورد گشت مشترک و مستقل از سطح بازار صورت گرفته که منجر به تشکیل ۲۶ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۷۸۷ میلیون ریال شده است. عمده تخلفات مربوط به گرانفروشی و کمفروشی در دوخت لباس دانشآموزی بوده است.
خلیقی همچنین با اشاره به وضعیت تأمین کالا گفت: حدود ۹۹ درصد ملزومات دانشآموزی موردنیاز استان از تهران، اصفهان و سایر شرکتهای ملی تأمین میشود و سهم تولید داخلی استان بیشتر در حوزه پوشاک است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از افزایش بی رویه و خارج از عرف تعدادی از کالاهای مصرفی این ایام جلسات هماهنگی با اتحادیهها و آموزشوپرورش برگزار و نظارت بر بازار بهصورت ویژه و مستمر در حال انجام است.
خیاطها اصناف با انصاف در بحث دانش آموزی
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان کردستان هم در گفتوگو با خبرنگار مهر، اذعان کرد: در بحث لباس فرم دانش آموزی توسط خیاطان تنها با ۲۰ درصد افزایش قیمت موافقت شد و چند مورد تخلف هم در این حوزه وجود داشت که خود خیاطها به همکاران خود تذکر دادند و این موارد به اولیا اعلام شد.
لطفالله وکیلی گفت: همچنین مدیران مدارس هم مکلف به بازدید از مراکز تهیه لباس فرم شدند و خود خیاطها هم جزو اصناف منصف کشور هستند، حتی در بین خیاطها حمایت از دانش آموزان شده و هر تولیدی تا ۳ دانش آموز لباس فرم رایگان میدوزد.
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان کردستان گفت: صندوق رفاه دانش آموزی هم چندین سال و در بین خود همکاران آموزش و پرورش برای خرید اقلام دانش آموزان بیبضاعت وجود دارد.
وکیلی تصریح کرد: ماهانه تا ۲۵۰ میلیون تومان از حقوق فرهنگیان جمع آوری میشود و در موارد متعدد تهیه نوشت افزار، مسائل دارویی، مشکلات خانوادگی به دانش آموزان کمک میکند.
اهدای بستههای لوازمالتحریر به دانشآموزان نیازمند
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان کردستان گفت: همچنین ما با دستگاههای حمایتی مثل کمیته امداد و موقوفات و خیرین ارتباط داریم و در بحث کمیته امداد ۴۰۰ پک تحصیلی به مناطق محروم اهدا شده و در بحث موقوفات هم حمایتهای آنها همیشگی و ارزشمند بوده است.
وکیلی اعلام کرد: در روزهای اخیر در یکی از موقوفات شهر سنندج علاوه بر پوشش ۱۰۰ در صدی یکی از مدارس بیش از ۲ هزار پک دیگر هم توزیع شد که این جای قدردانی دارد.
وی اذعان کرد: به مدیران که معتمدین آموزش و پرورش هستند، در بحث معرفی دانش آموزان اعلام شده که در طول سال نیازهای ویژه را شناسایی و از صندوق معلمان تأمین هزینه شود.
وکیلی تصریح کرد: ما یک طرح هم شروع کردیم که از محل اعتبارات همین صندوق اجرایی میشود و احتیاج به همکاری نقدی و غیرنقدی اولیا هم داریم و همچنین در تاریخ ۱۸ شهریور کلنگ زنی مدرسه ۶ کلاسه روستای دادانه زمانی را آغاز خواهیم کرد.
وکیلی گفت: انتظار همکاری اولیا را داریم و هرکسی از خیرین بتوانند ما را در این راه یاری کنند ممنون و قدردان آنها هستیم و پویش استانی هم در این زمینه به راه خواهیم انداخت تا ماندگاری خیرات را بیشتر کند.
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان کردستان عنوان کرد: ساخت مدرسه هم مانند ساخت مسجد نیاز به حمایت دارد و مایه عاقبت بخیری در جامعه خواهد شد.
انتخاب برخی خانوادهها در مهر امسال لوازم دست دوم است
در بازار سنندج هم با والدین دو کودک کلاس اول و کلاس چهارم هم کلام شدیم تا از نرخ و قیمت اجناس و قدرت خریدشان با خبر شویم.
عبیدی عنوان کرد: خرید برای فرزندانشان در این روزها بسیار سخت بوده و تنها چند قلم دفتر و مداد و خودکار را با قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خریدند و این اقلام مصرفی بوده و به یک ماه نمیکشد که تمام میشود.
وی گفت: اقلام دیگر مانند لباس فرم، کیف و کفش و هزینه خرید قمقمه و باکس غذا و مداد رنگی و سایر موارد هم هست که هر کدام هزینههایی خارج از توان برخی خانوادههای سنندجی دارد و متأسفانه امسال به دلیل افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید خانواده پسر کلاس چهارمی ما مجبور به استفاده از کیف سال قبل خود است.
وی خاطرنشان کرد: هیچ حمایتی از تحصیل فرزندان نمیشود و خانوادهها زیر بار مشکلات و هزینههای جاری کمرشان شکسته و این درد است که امیدواریم برای کنترل قیمتها و یا کمک به هزینه تحصیل فرزندان چارهای اندیشیده شود.
این روزها که حال شهر و مردمان شهرمان خوب نیست کاش واحدهای صنفی فروش لوازمالتحریر هم مراقب جیب شهروندان باشند تا والدین و فرزندانشان در تهیه لوازم و وسایل مربوط به تحصیل بتوانند قدرت خرید داشته باشند و دانش آموزان با شوق و هیجان بیشتری سال تحصیلی خود را آغاز کند، و خاطرات زیبای از دوران تحصیل و مدرسه در ذهنشان باقی بماند و کمبودها و نداریها خاطراتشان را کمرنگ و بی روح نکند.
