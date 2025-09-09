اسدالله گرجیزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش «به عشق پیامبر میبخشم» به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) آغاز شده و با هدف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی در حال اجراست.
وی افزود: این طرح برای گرهگشایی از زندگی افراد گرفتار، ترویج فرهنگ اسلامی احسان و مواسات، پاسداشت کرامت انسانی و تقویت انسجام اجتماعی طراحی شده است و با مشارکت خیران و مردم شریف اصفهان پیش میرود.
رئیس ستاد دیه استان اصفهان با اشاره به آمار آزادی زندانیان امسال گفت: از ابتدای امسال تا اول مردادماه، ۳۱۸ زندانی جرایم مالی و غیرعمد با مجموع بدهی ۳۹۶ میلیارد تومان از زندانهای اصفهان آزاد شدهاند؛ با این حال همچنان حدود یک هزار زندانی جرایم غیرعمد در استان در انتظار کمک خیران هستند و هدف ما در اجرای پویش «به عشق پیامبر میبخشم» نجات ۱۰۰ نفر زندانی از زندان است.
به گفته وی، در جریان این پویش آزادی پنج مددجوی زن به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
گرجیزاده خاطرنشان کرد: پویش «به عشق پیامبر میبخشم» بخشی از طرح ملی «عهد همدلی ایرانیان» است که در سراسر کشور با هدف ترویج فرهنگ بخشش و حمایت اجتماعی به نام پیامبر رحمت اجرا میشود.
