۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

دستگیری عامل درگیری فلکه ترمینال در پارس‌آباد مغان

اردبیل- فرمانده انتظامی پارس آباد گفت:عامل درگیری فلکه ترمینال و اخلال در نظم عمومی در پارس‌آباد دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز محمودی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و گزارشات مردمی مبنی بر درگیری اراذل و اوباش شناسنامه دار در فلکه ترمینال شهرستان پارس آباد و ایجاد اخلال در نظم و تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش فردی و اجتماعی بلافاصله اکیپ عملیاتی مأموران پلیس اطلاعات شهرستان به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور پلیس در محل و انجام بررسی‌های لازم مشخص شد درگیری بین ۲ نفر صورت گرفته که یکی از آنها از اراذل و اوباش شناسنامه دار و متواری بوده که با اقدام هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد با اشاره به تحویل اراذل و اوباش دستگیر شده به مرجع قضائی، تصریح کرد: امنیت جامعه خط قرمز پلیس است و پلیس در این زمینه با تمام قدرت به مقابله با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی خواهند پرداخت.

