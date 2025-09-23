محمودی: پایان شرارت اراذل و اوباش در پارس آباد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فیروز محمودی با بیان اینکه اقدامات و رفتارهای اراذل و اوباش چه در فضای مجازی و چه در سطح شهرستان، باعث تشویش اذهان عمومی و القا حس ناامنی در جامعه می‌شود؛ به نارضایتی مردم در این رابطه اشاره و اظهار داشت: پلیس با جدیت با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی مقابله و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد افرادی نظم و امنیت جامعه را برهم بزنند.

وی در ادامه با اشاره به شناسایی و دستگیری ۴ اراذل و اوباش سابقه دار در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی افزود: اراذل و اوباش دستگیر شده با رفتارهای خشنوت آمیز و دعوت هم به درگیری خیابانی، باعث رعب و وحشت در بین مردم شده بودند؛ که مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان همواره با رصد فضای مجازی در یک عملیات هوشمندانه پلیسی، آنان را در محل سکونتشان دستگیر و پس از تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضائی دادند.