دستگیری اراذل و اوباش در پارس آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز محمودی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قدرت نمایی ارذل و اوباش با سلاح سرد در خیابان زیر کمربندی موضوع بلافاصله در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ شهدای شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور به موقع ماموران و اشرافیت اطلاعاتی و در عملیات مقتدرانه و هوشمندانه پلیسی اراذل و اوباشی که با استفاده از سلاح سرد اقدام به قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت نموده و با رفتار ،مجرمانه امنیت و آرامش مردم را برهم زده بود در محل دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد با بیان اینکه فرد دستگیر شده دارای سوابق کیفری متعددی است تاکید کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس بوده و پلیس با هرگونه رفتار مجرمانه که سلب کننده آرامش فردی و اجتماعی باشد مقتدرانه و منطبق با قانون برخورد خواهد کرد