دادستانی کل انگلیس از ایکس کوچ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، براساس گزارش نشریه های «گاردین» و «آبزرور» هرمر به دلیل نگرانی درباره آنکه از ایکس برای تشویق به خشونت و نژاد پرستی استفاده می شود، سازمان تحت نظارت خود راوادار به ترک این شبکه اجتماعی کرده است.

آخرین باری که دفتر او پیامی در ایکس منتشر کرد تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است. البته پیش از آن، دفتر وی به طور مرتب پست هایی در این بستر اجتماعی منتشر می کرد و گاهی اوقات حتی روزانه یک محتوا در این شبکه پست می کرد و به روزرسانی ها درباره فعالیت های دولت برای مقابله با چالش های مختلف در منطقه نیز به اشتراک گذاشته می شد.

هرمر در جدیدترین سخنرانی خود درباره اهمیت آنکه انگلیس پس از برگزیت در دادگاه حقوق بشر اروپا باقی بماند، گفت: ما نمی توانیم به گروه کوچکی از میلیونرهایی که با رمز ارز پولدار شده اند اجازه دهیم از بحث‌های مربوط به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا نزدیکی به اتحادیه اروپا برای دامن زدن به اختلافات داخلی سواستفاده کنند. همچنین نباید بگذاریم میان جوامع مختلف کشور خط‌کشی و تفرقه به وجود بیاورند.

پس از شورش هایی در «ساوث همپتون» و «بلفاست» در ماه جاری میلادی، هرمر تصمیم به ترک ایکس گرفت زیرا معتقد بود عامل های مخرب از این پلتفرم برای ایجاد تفرقه بین جوامع ایجاد می کنند.

نشریه آبزرور در گزارشی نوشت او هفته گذشته پس از افزایش اخبار جعلی در پلتفرم درباره قتل «هنری نواک» که با ضربات چاقو کشته شده بود و همچنین حمله یک تبعه سودانی با چاقو به مردی اهل دوبلین، تصمیمش را هفته گذشته به کارمندان اعلام کرد.

این درحالی است که فعالان راستگرای افراطی از ایکس برای ترویج اخبار جعلی و نفرت پراکنی درباره مهاجران استفاده می کنند. از سوی دیگر ایلان ماسک مالک پلتفرم نیز نظرات آنها را تقویت می کند. هرچند احتمالا دفتر هرمر نخستین سازمان دولتی انگلیس است که ایکس را ترک می کند، برخی از نمایندگان پارلمان زن نیز به طور فردی این پلتفرم را ترک کرده اند زیرا مشخص شده بود گراک(هوش مصنوعی ایکس) به کاربران اجازه می دهد تصاویری از زنان و کودکان واقعی را برهنه سازی کند.

طبق گزارش ها هرمر به کارمندانش اعلام کرده بود تنها دلیل پست محتوا توسط دفتر او در ایکس باید اصلاح اخبار جعلی در پلتفرم باشد.