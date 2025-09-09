دختر اسکواش باز ایران در انتظار ویزا برای حضور در مسابقات ۱۵ هزاردلاری

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین‌المللی اسکواش با مجموع جوایز ۱۵ هزار دلاری اواسط مهر ۱۴۰۴ به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود و فرشته اقتداری عضو تیم ملی اسکواش بانوان ایران در تلاش است با دریافت ویزا در این مسابقات حضور یابد.

اقتداری اخیراً برای نخستین بار در یک رقابت ۱۵ هزار دلاری در مالزی شرکت کرد اما در همان دیدار نخست برابر نماینده ژاپن شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

این در حالی است که رشته اسکواش به تازگی به جمع رشته‌های المپیکی اضافه شده و ملی‌پوشان ایران نیز تلاش می‌کنند با حضور در تورنمنت‌های بین‌المللی و کسب امتیازهای لازم مسیر خود را برای دستیابی به سهمیه المپیک هموار کنند.